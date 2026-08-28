La DGT activa la operación retorno: se esperan 6,9 millones de coches en carretera y picos de retenciones

El dispositivo especial de la Dirección General de Tráfico (DGT) comenzará este viernes, 28 de agosto, a las 15:00 horas y permanecerá activo hasta las 00:00 horas del lunes 31. Durante este periodo, Tráfico prevé cerca de 6,9 millones de desplazamientos por carretera.

La operación estará marcada por los regresos escalonados de quienes terminan sus vacaciones. Estos desplazamientos coincidirán con los de las personas que comienzan sus días de descanso en septiembre, los viajes de vuelta hacia otros países europeos y los movimientos vinculados al Gran Premio de Aragón de MotoGP.

Todos los medios de Tráfico estarán activos

La DGT pondrá en funcionamiento durante estos días todos sus recursos humanos y técnicos con el objetivo de favorecer la seguridad y la fluidez en las carreteras.

El dispositivo incluirá radares fijos y móviles, helicópteros Pegasus, drones, cámaras, vehículos y motocicletas camuflados. Estos últimos estarán especialmente destinados a controlar el uso del teléfono móvil, el cinturón de seguridad y el cumplimiento del resto de las normas de circulación.

Las primeras retenciones pueden llegar esta tarde

Las primeras retenciones y episodios de tráfico intenso podrían aparecer este viernes, principalmente entre las 16:00 y las 22:00 horas. En esa franja se espera un aumento de los desplazamientos, tanto en las salidas de las grandes ciudades como en las principales vías que conducen a las zonas turísticas de costa y descanso.

Aunque se prevé una circulación elevada durante el fin de semana, el mayor número de movimientos de regreso se concentrará el lunes 31. La DGT espera una jornada especialmente complicada, sobre todo entre las 16:00 horas y las 23:00 horas.

Medidas para mejorar la circulación

Con el fin de reducir las dificultades en los puntos más conflictivos, Tráfico pondrá en marcha carriles reversibles y adicionales. Además, se paralizarán las obras en las carreteras y se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros acontecimientos que puedan interferir en la circulación.

También se limitará la circulación de los camiones de mercancías en algunos tramos y durante determinadas fechas y horarios.

Tráfico pide extremar la precaución

Ante esta última gran operación de desplazamientos del verano, la DGT recuerda que circular a una velocidad excesiva y realizar maniobras contrarias a las normas incrementa el riesgo de sufrir un accidente. Por ello, Tráfico pide a los conductores que extremen las precauciones durante sus viajes.

Entre sus recomendaciones se encuentran comenzar el trayecto descansado, no conducir después de consumir alcohol o drogas, respetar las normas de circulación y evitar cualquier distracción al volante.

En cuanto a las carreteras, aconseja revisar su estado antes de salir, a través de los distintos canales de información y adaptar la conducción a las condiciones de la vía.