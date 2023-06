El detenido por la desaparición de la niña de Albacete es profesor de la UNIR y contactó con la menor en redes sociales

La `Policía ha detenido a un hombre de 30 años por la desaparición de la niña de Albacete. Se trata de un profesor de la universidad a distancia UNIR, según publica laSexta.

El detenido se encuentra en la comisaría de Segovia y la Policía aún no sabe si había relación previa entre ellos, pero tal y como ha confirmado laSexta, ambos contactaron por redes sociales.

María Victoria León, de 14 años, desapareció en Albacete el pasado 27 de mayo y fue localizada este jueves en buen estado en Segovia, después de que las cámaras de seguridad de la estación de Chamartín la grabaran el mismo día de su desaparición junto a un hombre de unos 30 años.

La chica se fue de casa contando que iba a hacer un trabajo con sus amigas

La joven se marchó de casa el sábado pasado contando que iba a hacer un trabajo con sus amigas, pero no regresó y esa misma noche los padres denunciaron su desaparición. Las compañeras con las que la niña contó que se había ido para hacer un trabajo aseguraron a los padres que no habían estado con ella y no sabían nada.

Finalmente, los os agentes de la Policía Nacional interceptaron a ambos en El Espinar (Segovia) e intentan ahora determinar el grado de relación que les unía.