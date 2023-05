Desokupa responde a Belarra tras la iniciativa de Podemos en el Congreso: "¡Qué pena dais!"

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha sido protagonista este jueves tras presentar en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para "perseguir" empresas como Desokupa. "Vamos a registrar una ley para perseguir penalmente a esa gentuza que se lucra persiguiendo a los vulnerables", anunció este miércoles en un mitin. Sin embargo, su propuesta no ha sido aprobada por el resto de grupos.

El jefe y fundador de Desokupa, Daniel Esteve, ha reaccionado en sus redes sociales tras la votación publicando un vídeo en que se ríe de Belarra y Podremos. "Guardemos un minuto de silencio por la propuesta de ley de la querida Ione Belarra. Te acompaño en el sentimiento", ha ironizado.

Esteve se ha jactado de que su propuesta no ha llegado a ninguna parte diciendo que "no nos has durado ni un día" y acusando a Podemos de ser "el hazmerreir de España". "Para tumbar una empresa como la mía necesitáis algo más", ha dicho.

El líder de la empresa de desokupación ha celebrado que ni siquiera el PSOE haya apoyado la propuesta y ha animado a Belarra a acudir el próximo 25 de mayo a la manifestación en Barcelona con toda la "chupipandi", haciendo alusión a otras personalidades como Ada Colau, Ángela Rodríguez Pam, Irene Montero o Lilith Vestrynge.

"Ahora tendrás más tiempo para seguir soltando violadores a la calle. Desokupa no se toca", ha sentenciado Esteve.