El desayuno perfecto sí existe: Estos son los cuatro alimentos que debes incluir para mejorar tu salud

El desayuno es una de las comidas más importantes del día y por eso es fundamental que sea equilibrado. Incorporar alimentos nutritivos y evitar los ultraprocesados puede ayudar a recuperar o mejorar la salud.

El mejor desayuno, y el más sano, debe incluir alimentos de alta calidad nutricional, que sean fuentes de proteína, ácidos grasos, fibra y vitaminas y minerales. Pero no solo importa la calidad, también debemos fijarnos en la cantidad. Las porciones no deben superar el 25 % de las calorías diarias recomendadas.

Optar por alimentos naturales y frescos hará que tu desayuno sea más equilibrado y teniendo en cuenta todos estos factores, desde la Universidad de Harvard han planteado cuál sería el mejor desayuno.

Así es el desayuno perfecto según Harvard

La doctora y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, Monique Tello, desaconseja en un artículo consumir ultraprocesados o grasas saturadas en el desayuno. "Los carbohidratos y los azúcares procesados hacen que los niveles de azúcar e insulina en la sangre aumenten. La insulina lleva fácilmente todo ese azúcar a tus células grasas, donde se convierte en energía almacenada, también conocida como grasa corporal", explica la doctora.

Tello ha explicado que todas las mañanas se prepara un sencillo y rápido tazón de frutas, yogurt, cereales, y nueces todos los días. Cuatro alimentos saludables que son una buena alternativa al tradicional desayuno de tostadas o bollería.

No obstante, la doctora ha hecho varias matizaciones sobre estos alimentos. Con respecto al yogur, la doctora explicó que es preferible que sea natural o bajo en azúcar. Los cereales, mejor integrales (no procesados) y es aconsejable acompañarlos con proteínas y grasas saludables. "Esto no es una moda, no es una opinión hippie. La evidencia es abrumadora", sentenció al respecto.