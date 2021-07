Ondacero

Noticias

Sociedad lluvia de estrellas Delta Acuáridas: cuándo, cómo ver la lluvia de estrellas y todas las claves del fenómeno La Delta Acuáridas se produce en verano en la constelación de Acuario y son muy visibles debido a la longitud de la estela. Conoce aquí todos los detalles. o Lluvias de estrellas acuáridas, un “diluvio astral” para despedir el mes de julio | Meteored LEER MÁS Lluvias de estrellas acuáridas, un “diluvio astral” para despedir el mes de julio El verano ofrece dos de los espectáculos estelares más impresionantes del año: las lluvias de estrellas Acuáridas y Perseidas. A pesar de que las segundas son más intensas y visibles, las primeras también merece la pena pararse a apreciarlas, ya que, además, son antes. Las Acuáridas reciben este nombre porque provienen de la constelación de Acuario. Son muy lentas y con la estela muy duradera, lo que permite disfrutar de ellas durante más tiempo. Por su parte, las Perseidas se produce por la entrada de cuerpos estelares en la atmósfera terrestre y se especula que proceden de la constelación de Perseo. ¿Cuándo disfrutar de Delta Acuáridas? El fenómeno celestial tiene lugar desde el 12 de julio hasta el 23 de agosto, sin embargo, la noche en la que tendrán mayor visibilidad será la del 28 al 29 de julio, según el Real Observatorio Astronómico de Madrid. Se esperan alrededor de 25 meteoros por hora. ¿Cómo encontrar la mejor localización? La lluvia de estrellas podrá apreciarse en su punto más visible alrededor de las 2 de la madrugada y es recomendable salir de las grandes ciudades y acudir a montañas o miradores alejados de la contaminación lumínica. En este sentido, los expertos también advierten que es preferible ir media hora antes para que la vista se vaya habituando a la oscuridad.

[an error occurred while processing this directive]