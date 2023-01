La declaración de la mujer que acusa a Dani Alves: denuncia que la abofeteó y violó en el baño

La jueza instructora ha acordado el ingreso en prisión sin fianza para el jugador internacional brasileño Dani Alves, acusado de agredir sexualmente a una mujer en los baños de una discoteca de Barcelona la noche del pasado 30 de diciembre. El periodista Guillem Sánchez del medio 'El Periódico' adelantó el relato de los hechos de la víctima, y lo ha ecplicado en Más Vale Tarde de La Sexta:

"La víctima tiene 23 años, ha explicado a los Mossos y ratificado en sede judicial que va a la discoteca Sutton y va a la zona pública general. Allí quién la invita a subir no es el jugador, sino unos amigos y conocidos que son un grupo de amigos mexicanos", señala Guillem.

Subió junto a dos amigas, y en un primer momento rechazaron la invitación de Dani Alves pero después accedieron: "Cuando sube a esa zona VIP se le acerca un camarero de la discoteca y le pide que se incorpore a una mesa porque está invitada, en la que hay dos hombres. De entrada, esta denunciante rechaza. Después el camarero vuelve e insiste en que los hombres están interesados en invitarlas y entonces aceptan".

Las jóvenes no sabían que se trataba de Dani Alves y lo que señala es que la actitud del futbolista era demasiado invasiva: "Allí encuentran a estos dos hombres y uno de ellos es Dani Alves, al que no conoce de primeras. Desde el minuto uno lo que ve es que tontea mucho con las tres que tiene la mano muy larga. Dani Alves señala una puerta, que ella no sabe dónde conduce, y se muestra muy insistente para que le siga".

Ante la situación, revela en su testimonio que accede a seguirle: "Cuando entra se da cuenta que está en un baño muy pequeño y ella quiere salir pero cuenta que el futbolista se lo impide y haciendo uso de la violencia, según el relato de la joven, la abofetea y termina violándola", desvela el periodista.

"Cuando sale, primero lo hace él y luego lo hace ella, algo que parece que confirman las grabaciones, sale y solo queda una amiga. Salen fuera a la entrada de la discoteca y ahí es dónde rompe a llorar y es cuando la atienden trabajadores de la discoteca, le hacen pasar a una sala de al lado, llaman a los Mossos, a una ambulancia. Dani Alves no está ya en la discoteca. La llevan al Hospital Clinic dónde se recogen las muestras biológicas que deben ser utilizadas ahora en la investigación. Hay lesiones que no son graves pero sí compatibles con un forcejeo y también irían en la línea de sustentar la declaración que ha expresado esta mujer", finaliza. Ahora la investigación es la que debe esclarecer los hechos mientras que el brasileño ha sido detenido este viernes por la policía catalana después de que regresara a España desde México, donde reside actualmente porque juega en el Pumas, y se le ha tomado declaración en calidad de investigado en la comisaría barcelonesa de Les Corts.