Las claves del 'caso Alves': qué pasó esa noche, la declaración de la víctima y las posibles consecuencias penales

El ex jugador del FC Barcelona, Dani Alves, ingresó este viernes por la tarde en la cárcel de Brians 1, en Barcelona, tras ser acusado de agredir sexualmente a una mujer. La jueza que lo investiga por esta presunta agresión sexual a una joven lo ha enviado a prisión provisional.

Estos son todos los datos que se conocen hasta el momento del 'caso Alves':

Qué pasó esa noche: dónde y cuándo sucedieron los hechos

Los hechos sucedieron en la madrugada del 30 al 31 de diciembre de 2022 en la discoteca Sutton de Barcelona. Allí fue donde Dani Alves habría agredido, presuntamente, a una joven de 23 años. Según la denuncia de la mujer, el futbolista la violó en el baño de un reservado de esta discoteca en la que ambos coincidieron.

Tras la presunta agresión, la chica avisó al personal de seguridad de la discoteca y los responsables del local contactaron con los Mossos, quienes la trasladaron hasta el Hospital Clínic de Barcelona.

Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, Alves ya no se encontraba en la sala. Los Mossos tomaron declaración a la joven y ésta formalizó la denuncia contra el jugador brasileño el pasado 2 de enero. En ese momento, el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona abrió diligencias para investigar lo sucedido esa noche.

Detención del jugador

El viernes por la mañana, Alves prestó declaración en la comisaría de Les Corts. Pasadas las 10.00 horas, el futbolista salió detenido en un coche de Mossos que lo trasladó hasta la Ciutat de la Justicia de Barcelona para ponerlo a disposición de la jueza que, tras escuchar también la versión de la denunciante, lo envió a prisión provisional.

La declaración de la víctima

Guillem Sánchez, periodista de 'El Periódico', adelantó este viernes la declaración de la víctima en el programa de La Sexta 'Más Vale Tarde':

"La víctima tiene 23 años, ha explicado a los Mossos y ratificado en sede judicial que va a la discoteca Sutton y va a la zona pública general. Allí quién la invita a subir no es el jugador, sino unos amigos y conocidos que son un grupo de amigos mexicanos", señala Guillem.

Subió junto a dos amigas, y en un primer momento rechazaron la invitación de Dani Alves pero después accedieron: "Cuando sube a esa zona VIP se le acerca un camarero de la discoteca y le pide que se incorpore a una mesa porque está invitada, en la que hay dos hombres. De entrada, esta denunciante rechaza. Después el camarero vuelve e insiste en que los hombres están interesados en invitarlas y entonces aceptan".

Las jóvenes no sabían que se trataba de Dani Alves y lo que señala es que la actitud del futbolista era demasiado invasiva: "Allí encuentran a estos dos hombres y uno de ellos es Dani Alves, al que no conoce de primeras. Desde el minuto uno lo que ve es que tontea mucho con las tres que tiene la mano muy larga. Dani Alves señala una puerta, que ella no sabe dónde conduce, y se muestra muy insistente para que le siga".

Ante la situación, revela en su testimonio que accede a seguirle: "Cuando entra se da cuenta que está en un baño muy pequeño y ella quiere salir pero cuenta que el futbolista se lo impide y haciendo uso de la violencia, según el relato de la joven, la abofetea y termina violándola", desvela el periodista.

"Cuando sale, primero lo hace él y luego lo hace ella, algo que parece que confirman las grabaciones, sale y solo queda una amiga. Salen fuera a la entrada de la discoteca y ahí es dónde rompe a llorar y es cuando la atienden trabajadores de la discoteca, le hacen pasar a una sala de al lado, llaman a los Mossos, a una ambulancia. Dani Alves no está ya en la discoteca. La llevan al Hospital Clinic dónde se recogen las muestras biológicas que deben ser utilizadas ahora en la investigación. Hay lesiones que no son graves pero sí compatibles con un forcejeo y también irían en la línea de sustentar la declaración que ha expresado esta mujer", finaliza.

El futuro penal de Alves

La jueza instructora ha acordado el ingreso en prisión sin fianza para el jugador brasileño, que residía en México desde que fichó en 2022 por el Pumas de la liga azteca. Así, la titular del Juzgado de instrucción número 15 de Barcelona ha aceptado la petición de la Fiscalía y la acusación particular y ha enviado a prisión al futbolista.

Fuentes penitenciarias han explicado que por ahora el jugador está en el módulo de ingresos.