Daniel Sancho: "El cuchillo no estaba lo suficientemente afilado, así que me enfadé"

Se han hecho públicos nuevos fragmentos del sumario del caso de Daniel Sancho, quien se encuentra desde agosto en prisión preventiva tras confesar el asesinato y posterior descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

En la última declaración que hizo Daniel Sancho desde la cárcel de Koh Samui, en Tailandia, reconoció que no usó el cuchillo mientras Edwin Arrieta estaba vivo. "Cuando desmembré el cuerpo, el cuchillo no estaba lo suficientemente afilado, así que me enfadé", declaró Daniel el 16 de agosto.

Según ha publicado el diario El Periódico, que ha tenido acceso al sumario, la declaración del hijo del actor Rodolfo Sancho figura como "anexo" al informe de interrogatorio en el caso 118/66 y como "interrogatorio adicional" al "imputado.

En esa declaración, el acusado por la muerte de Edwin Arrieta admitió desde la prisión de Tailandia que desmembró el cuerpo, pero niega haberlo premeditado y asegura qué ocurrió tras una pelea.

Daniel Sancho reconoció que actuó solo y que esta versión, si contradice sus declaraciones anteriores, prestadas ante la policía tailandesa los días 6 y 7 de agosto, es la que debe prevalecer como suya.

En su declaración firmada, tal y como ha desvelado 'El Periódico', Daniel Sancho insistió en que hubo una pelea entre él y el médico y desmiente haber planeado el crimen con la compra del cuchillo y la sierra. Reconoció que "compré esos artículos para hacer un videoclip en mi canal de Youtube "Puro Disfrute"… Después del incidente, los usé para desmembrar el cuerpo, pero no fue el propósito para el cual lo compré originalmente".

Además, aseguró que no utilizó un cuchillo para apuñalarlo: "Mientras el sr. Edwin estaba vivo, no usé un cuchillo para apuñalarlo. Cuando desmembré el cuerpo, el cuchillo no estaba lo suficientemente afilado, así que me enfadé".

Desmembramiento

Sancho relató en su declaración cómo desmembró el cuerpo. "Comencé usando la sierra para cortarle la muñeca izquierda. Luego lo metí en la bolsa de basura. Después corté el brazo y el cuello. Usé el cuchillo para cortar la carne y usé la sierra para cortar los huesos que estaban duros".

Y añade que cree que lo cortó en entre 17 y 20 partes, que después metió en unas ocho o nueve bolsas de basura, pero dice no recordar los órganos contenía cada bolsa.

Además, relato que no podía controlarse. "Estaba asustado y confundido. Estaba lleno de emociones y no podía controlarme. Remé en un kayak unas cuatro o cinco veces para tirar las partes del cuerpo al mar, totalizando unas seis bolsas. No recuerdo cuántas partes del cuerpo había. No sé qué órganos eran", explicó.

Según fuentes próximas a Daniel Sancho afirman que en octubre recibió otra visita en prisión de dos policías para que aportara nuevos datos, pero se negó a declarar.

El juicio comenzará en abril

El juicio contra el hijo de Rodolfo Sancho comenzará el próximo 9 de abril y se prolongará hasta el 3 de mayo. Sancho será juzgado en Tailandia y está acusado de asesinato premeditado, desmembramiento y ocultación del cadáver y sustracción de documentos de la víctima.