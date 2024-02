Dani Alves dice que la víctima "tenía interés sexual en él", que ambos estaban "disfrutando" y que no le dijo "que no quería"

El exjugador Dani Alves ha insistido ante la Audiencia de Barcelona en que mantuvo relaciones sexuales consentidas con la joven que le acusa de violarla en el baño de la discoteca Sutton de Barcelona, sin que ella le dijera en ningún momento que parara. El brasileño ha manifestado que la víctima tenía "interés sexual" en él. Ha asegurado que le practicó una felación e incluso ha recreado la postura en la taza del váter del baño en el que se produjeron los hechos.

"En ningún momento me dijo nada. Estábamos disfrutando los dos. No me dijo en ningún momento que no quería", ha detallado Alves. Ha añadido que ambos bailaron "de forma sexualizada", en concreto "perreando" e "intimando". Ha negado llamar "putita" a la denunciante y dice que cuando fue al baño pensó que la denunciante "no iba a venir". Asimismo ha explicado que eyaculó "fuera de su sexo".

Alves, para quien la Fiscalía pide nueve años de cárcel por un delito de agresión sexual, se ha negado a responder al ministerio público y a la acusación particular ejercida por la víctima y solo ha contestado a las preguntas de su defensa, en una comparecencia en la que ha acabado rompiendo a llorar.

La defensa del futbolista Dani Alves ha mantenido en el trámite final del juicio por agresión sexual en la Audiencia de Barcelona su petición de absolución, aunque ha planteado como alternativa una condena de un año de cárcel -el periodo que lleva en prisión preventiva- y 50.000 euros de indemnización.

Por su parte, la Fiscalía ha mantenido para Alves su petición de nueve años de cárcel, que la acusación particular ejercida por la víctima eleva a doce años, en ambos casos con una indemnización de 150.000 euros

La declaración de la víctima

La declaración de la víctima se hizo a puerta cerrada para proteger a la joven, con un biombo para evitar el contacto visual entre ella y su presunto agresor, y se le ha distorsionado la voz para que no se la pueda reconocer en la grabación que quedará guardada en sede judicial.

Después de la denunciante, llegó el turno de la amiga y la prima que estaban con ella la noche de los hechos, del 30 al 31 de diciembre de 2022. Ambas han coincidido en su testimonio, tildando la actitud de Alves de "babosa" y diciendo que se sintieron incómodas con él. La amiga, por ejemplo, ha dicho que el brasileño aprovechó algún abrazo para tocarle el culo y la prima ha asegurado que le puso la mano en su "zona íntima".

También las dos han afirmado que la denunciante, después de haber estado con Alves en el lavabo, les contó, entre lágrimas, que le había hecho mucho daño. Según ellas, además, le costó mucho tomar la decisión de denunciar porque pensaba que nadie le iba a creer. Tanto la prima como la amiga de la joven, muy cercanas a ella, han remarcado que, desde lo ocurrido, lo está pasando "muy mal". Dicen que tiene ansiedad y depresión, que le cuesta dormir y que todavía no ha podido volver al trabajo.