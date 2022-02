La Dana aleja el tiempo primaveral y regresan las lluvias: Este es el tiempo para el fin de semana

Este mes de febrero que ha estado acompañado de temperaturas altas y más primaverales que de invierno, aunque este jueves volverán las lluvias con la llegada de una DANA. Sin embargo, será de manera efímera ya que el buen tiempo regresará para el fin de semana.

Según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Rubén del Campo, hasta el miércoles las temperaturas han sufrido "un ascenso gradual, especialmente en las horas centrales de día", lo que ha hecho que se hayan registrado unos valores "mas habituales de finales de abril o de comienzos de mayo" que de febrero.

Sin embargo, a partir del jueves vuelve a cambiar ya que la DANA que llega a España vendrá acompañada de lluvias que tanto se necesitan en el campo.

¿Qué es una DANA?

Una DANA, también conocida como gota fría, es una Depresión Aislada en Niveles Altos. Según Del Campo, es el resultado del choque de una masa de aire frío en altura con aire caliente de la superficie, que da lugar a chubascos y tormentas.

¿Dónde lloverá?

Se espera a partir del jueves, en el tercio sur de la Península la probabilidad de lluvias y chubascos sea, en ocasiones, localmente intensos. Algo que, según Del Campo, suponga "un pequeño alivio" para una de las zonas con mayor déficit de precipitaciones este invierno.

Aún así, desde la AEMET explican que estas lluvias no serán "ni generalizadas ni abundantes" debido a que caerán "en forma de chaparrones dispersos, propios de la primavera" y eso "no suele ser suficiente para revertir una situación seca" como la que se ha vivido.

Además, el jueves también se espera que el extremo norte peninsular tenga cielos nubosos y lluvias débiles y dispersas. De hecho, las temperaturas bajarán considerablemente en Galicia y en el Cantábrico.

El tiempo para este viernes 25 de febrero

La DANA que ha entrado por el sur permanecerá en España durante este viernes, por lo que se espera que haya posibles lluvias y chubascos dispersos y ocasionales en el suroeste. Según la AEMET, "los típicos chaparrones primaverales" que afectarán también a Baleares.

Y en el extremo norte peninsular también lloverá y nevará aunque de manera no demasiado copiosa y por encima de los 800 metros.

En cuanto a las temperaturas, se espera que bajen notablemente, sobre todo en el este peninsular y en Soria y Teruel, donde pasarán de los 21 grados del jueves a loas 10-11 del viernes.

El tiempo para el último fin de semana de febrero

Sin embargo, esta bajada de las temperaturas durará poco, ya que el sábado y el domingo volverán a recuperarse, sobre todo en el oeste de la Península.

Y la AEMET prevé que puedan repetirse los chubascos en el sur durante la jornada del domingo, pero con menor probabilidad y el ambiente se volverá a estabilizar.