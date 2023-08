La covid vuelve a repuntar en verano con casos leves y sin impacto en los hospitales

Según el último Informe de Vigilancia, Centinela de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) y en Hospitales (IRAG) Gripe, Covid-19 y otros virus respiratorios que acaba de publicar el Instituto Carlos III, en una semana la incidencia de la covid-19 en Atención Primaria ha aumentado 13 puntos, de 75 casos por 100.000 habitantes a 88. A principios de julio era 29.

Por grupos de edad, las mayores cifras se siguen dando en menores de 5 años, que superan los 180. Mientras, la tasa de hospitalización se sitúa en 2,04 (en el anterior informe era 0,75), pero con fluctuaciones finales de junio. El resto de infecciones respiratorias que analiza el informe hasta el 6 de agosto, la gripe y el virus sincitial respiratorio (VRS), se mantienen en niveles basales en ambos ámbitos.

Un repunte esperable

A diferencia de estos dos virus, el Sars-Cov-2 "nunca ha tenido un comportamiento estacional", subraya a EFE Salvador Peiró, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública del Área de Investigación en Servicios de Salud de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio).

"Hemos tenido brotes todos los veranos", remarca el investigador, y "lo esperable" es que cada cierto tiempo, aproximadamente cada 5-6 meses, que es cuando el efecto protector de las vacunas y de la inmunidad natural adquirida tras una infección empieza a decaer, se produzcan este tipo de repuntes.

Si a todo ello se junta el incremento de la movilidad y de las interacciones sociales propias del verano, el primero de los últimos cuatro que además transcurre completamente despojado de mascarilla, "pues los repuntes están cantados".

Pero con cada contacto, el sistema inmunitario no empieza de cero, como ocurrió al principio, porque ya conoce el virus, aunque pueda mutar y generar nuevas variantes, por lo que lo previsible es que los picos sean, "en general, tranquilos", como el que se está produciendo ahora.

Salvador Peiró, quita importancia al hecho de que la tasa más alta aparezca en los niños porque, además de tener una cobertura vacunal muy inferior a la de los adultos, cursan la enfermedad de forma muy leve.

No obstante, remarca que hoy por hoy, los datos son "difícilmente interpretables" porque se realizan muy pocas pruebas, y las que se hacen son de autodiagnóstico no contempladas en las estadísticas oficiales, que solo contabilizan las que el sistema sanitario practica a mayores de 60.

Recomendaciones ante este repunte de casos Covid-19

El doctor Javier Arranz, miembro del grupo de trabajo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), coincide al afirmar que, "por ahora, la covid no es como la gripe, una infección estacional que vemos en invierno, sino que tiene mucha más relación con el comportamiento social".

En cualquier caso, el médico recalca que "parece que la infección continúa siendo de baja gravedad porque las tasas de hospitalización fluctúan mucho, pero no se mantienen estables", si bien recuerda que, como siempre ha ocurrido, a más casos, más ingresos, por lo que no es descartable que en los próximos días también veamos una subida de este indicador.

Sin embargo, aunque todos estemos viendo cómo se disparan los contagios a nuestro alrededor, la práctica totalidad son leves, por lo que no es necesario tomar medidas especiales "más allá de que la gente con síntomas, mejor si lleva mascarilla y busca distancia de personas mayores o vulnerables".

Una dosis de refuerzo en población vulnerable viene bien para evitar ciertos riesgos

Las vacunas no impiden el contagio, pero sí funcionan "muy bien" a la hora de prevenir la enfermedad grave; por eso, el investigador del Fisabio aboga por una nueva dosis de recuerdo a la población vulnerable este otoño. Que sea en otoño es una cuestión meramente logística para hacerla coincidir con la de la gripe, pero no porque se espere que ahora la covid adopte un comportamiento estacional que hasta ahora no ha tenido.

Dado que las variantes que circulan han cambiado, la predominante ahora en España es la XXB (33 %), y en la temporada lo ha sido la BQ.1 (32 %) y la XBB.1.5 (31 %), lo "sensato" sería ponerse un nuevo pinchazo con las vacunas más actualizadas que preparan Pfizer, Moderna y Novavax.

Los demás, insiste, deben poner el foco en las personas con riesgo de desarrollar covid grave, con los que hay que extremar las precauciones.

De modo que ante cualquier síntoma respiratorio, "da exactamente lo mismo que sea covid, que gripe o virus sincitial, sea lo que sea, hay que intentar no contagiar adoptando las medidas básicas de educación e higiene: distancia y mascarilla. Y esto debe ser para siempre, no porque ahora tengamos un repunte", concluye Peiró.