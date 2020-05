Coronavirus: España registra 185 fallecidos en las últimas 24 horas y un leve repunte de contagios, 867 nuevos

Se mantiene la tendencia a la baja, con 185 fallecidos en las últimas 24 horas, por tercer día consecutivo. Los fallecidos en total son 25.613.

Por otro lado se ha registrado un leve repunte en el número de nuevos casos, 867 en las últimas 24 horas, lo que supone un incremento del 0.4%. El número total de casos confirmados desde el inicio de la pandemia es de 219.329.

En cuanto a los curados, hay 2.143 curados en las últimas 24 horas, lo que eleva el total de altas a 123.486. Además, se han producido 31 nuevos ingresos en UCI, lo que eleva a 11.031 los pacientes en cuidados intensivos.

Interpretación de los datos

El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado en su comparecencia desde Moncloa que hoy se han notificado más casos de fallecidos de ayer, pero se mantienen la tendencia a la baja observada estos días.

Sobre los ingresos en UCI, dice que se sigue observando la tendencia a la baja y que el número de personas que han superado la infección es cada vez más grande. "Las cifras son favorables y esto nos indica que estamos en una buena posición para la transición". Aunque advierte de que hay que tener prudencia a la hora de ir reduciendo las medidas de restricción de la movilidad, que podrían llevar a un nuevo rebrote".

¿Se pueden facilitar datos de sanitarios afectados?

Fernando Simón dice que no tiene los detalles y habla de algunos estudios que se están haciendo en los hospitales. "Si los sanitarios no estaban enfermos no tenían una indicación directa de prueba".

"Sabemos que un hospital en Madrid y otro en Cataluña se ha encontrado un 11% de incidencia del virus entre el personal sanitario, y en otras comunidades están detectando una incidencia menor entre los sanitarios, de entre el 3%", ha comentado.

Refuerzo de la atención primaria para controlar posibles rebrotes

El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias ha explicado que Sanidad quiere más "precocidad" a la hora de detectar casos que implicará una "importante" gestión logística en un sistema de atención primaria para controlar la transmisión de una forma más precisa allí donde se produzcan rebrotes.

Ha añadido que "si queremos pasar a una fase en la que no haya transmisión tenemos que entender que lo fundamental no son los test sino eliminar los factores de riesgo como eliminar contacto que pueda establecer transmisión".

Por otro lado, Simón ha asegurado que ve "positivas" las cifras de evolución de la pandemia pero pide "prudencia" a la hora de reducir las medidas de restricción de movilidad.

Además, sobre la vacuna del coronavirus, ha afirmado que "se conseguirá una vacuna en algún momento; no sé si en dos meses, seis o un año. Pero no podemos plantear la estrategia de control en la esperanza de una vacuna".

Vuelta al colegio con aulas a la mitad del aforo

El director del Centro de Coordinación de Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha considerado correcta la propuesta de una vuelta al colegio con aulas a la mitad del aforo y recomienda que los niños estén vigilados tanto en clase como en el recreo, para que mantengan la distancia social y no se produzcan nuevos brotes de contagio de coronavirus Covid-19. "A mí la propuesta me parece bien siempre que 15 niños estén en una clase habitualmente pensada para 30 ó 40, si los metemos en una clase que habitualmente es para 15 no solucionamos el problema", ha subrayado.

Seguro que te interesa...

Coronavirus España hoy, en directo: casos, muertos, datos y última hora