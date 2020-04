La última moda del confinamiento: Ordenar libros por sus títulos para contar micro historias

Ordenándolos de la manera apropiada. En realidad el juego no es nuevo. Ya hay muchas personas que se han animado a componer pequeños poemas, haikus japoneses o incluso micro historias utilizando como materia prima los títulos de los libros.

Puedes buscar en internet los ejemplos que componen poemas como: "Después que me miraste. No quisiera morir. Como si fuera una palabra. Fuera de lugar". Obra de un profesor de Música de León llamado Juan Luis García.

Pero quien hoy ocupa esta sección es Phil Shaw, una mujer británica que ha utilizado su biblioteca para componer un minirelato sobre el coronavirus.

"The English patient had caught it on the beach. I should have stayed at home she said. Now she was in quarantine in the dark house of splendid isolation. Still hope springs eternal with a little bit of luck and personal hygiene. The corona book of horror stories must end soon. Always remember clean hands save lives and when in doubt don’t go out!".

Que traducido es algo así como: "El paciente inglés fue sorprendido en la playa. Debí haberme quedado en casa, dijo ella. Ahora estaba en cuarentena, en la oscura casa, en espléndido aislamiento. Aún así, la esperanza brota eternamente con un poco de suerte y de higiene personal. El libro de la corona de las historias de terror debe terminar pronto. Recuerda siempre que las manos limpias salvan vidas y cuando tengas dudas, no salgas".

Entre los libros usados, It de Stephen King, El Paciente Inglés, de Michael Ondatje o En la oscuridad, de Mark Billingham.

Seguro que te interesa...

Coronavirus en España y en el mundo, en directo: últimas noticias y datos actualizados de muertos y contagiados