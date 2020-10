Corinna: "No soy quién para contradecir a quienes dicen que el rey Juan Carlos tiene 2.000 millones"

Corinna ha dejado entrever que Juan Carlos I podría tener una fortuna de 2.300 millones de dólares, tal y como afirmó el New York Times. Por otra parte, Forbes publicó que la fortuna se iba hasta los 1.200 millones de euros: "Son publicaciones bastante serias y se basan en investigaciones bastante exhaustivas, así que no soy quién para contradecirlas", ha afirmado en OK Diario.

Además, Corinna ha explicado la supuesta donación de 65 millones por parte del rey emérito: "Era un regalo increíblemente generoso. Me sorprendió muchísimo. El Rey tuvo que emplear notarías en España para asegurarse de que los derechos de sucesión de sus herederos se tenían en cuenta, para que la familia no pudiera después cuestionar esta donación. Fue un testamento plenamente meditado y ejecutado en vida que le llevó un año preparar".

En este sentido, Corinna insiste en que Juan Carlos I no se fiaba de su familia por dicha donación: "Dijo que le preocupaba que su familia no respetara sus deseos si lo dejaba en un testamento normal. Estaba convencido de que lo ignorarían y que ninguna de las cosas que quería transferir se transferirían".

Su relación con el rey emérito

También ha hablado de su presunta relación con el rey emérito, que recuerda "siempre con cariño": "Por supuesto que tuvimos una relación. Se volvió contra mí de un modo cruel y agresivo. Me provoca enorme tristeza porque aún no entiendo por qué cambió así. Me pintaron como una especie de María Antonieta, Lady MacBeth o Wallis Simpson".

"Se ha visto en el proceso judicial de Suiza que los administradores del rey Juan Carlos transfirieron grandes sumas de dinero entre Suiza y Madrid", ha señalado Corinna, que insiste en que el rey emérito movió mucho dinero en efectivo.

El "problema" de Felipe VI

Sobre Felipe VI, Corinna reconoce que efectuó "un cambio bastante sustancial" desde 2014, aunque le lanza un dardo por el dinero de su padre: "Está tratando de pasar a una era más transparente en cuanto a finanzas. Es difícil, porque Felipe no puede decir que no tiene nada que ver si te has beneficiado de ello toda tu vida. Ahí reside el problema".

Por último, apunta que la monarquía podría ser "muy duradera" en España si se hacen las reformas necesarias: "Está la esperanza de que si logran hacer los cambios necesarios para ganar el apoyo del pueblo español, porque en última instancia decide el pueblo español. Si no se hacen las reformas necesarias, se vuelve una situación más inestable".

