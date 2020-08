Corinna afirma en una entrevista que el rey Juan Carlos quiso casarse con ella

La examiga del rey emérito ha contado en una entrevista con la BBC cómo era su relación con Juan Carlos I, además de hablar del conocido 'regalo' por el que le ingresó unos 65 millones de euros y el viaje a Botswana en 2012, entre otros temas.

El famoso viaje a Botswana

Corinna Larssen comienza hablando de la caza del elefante que después le costaría las conocidas disculpas a Juan Carlos I: "Soy cazadora, pero nunca he matado a un elefante en mi vida y nunca lo haría. Toda la experiencia fue traumática para mí en ese sentido".

Reconoce que el safari en Botswana se trató de un regalo del rey emérito para su hijo por su décimo cumpleaños, aunque Corinna no tenía muchas ganas de ese viaje: "Sentía que el Rey intentaba que volviera con él y yo no quería dar una impresión errónea. Intuía que algo malo iba a pasar en este viaje".

El Rey emérito cazando elefantes en Botswana / EFE

"Cuando nos conocimos, tenía problemas con su arma"

Corinna también desvela cómo se conocieron en una fiesta de tiro en febrero de 2004 y que el rey emérito tenía problemas con su arma: "Yo sé bastante de eso, por lo que le pude explicar qué era lo que fallaba. Quedó bastante sorprendido".

Tras la fiesta, Corinna asegura que siguieron hablando durante meses por teléfono, hasta que llegó el verano: "La primera cita fue a principios del verano. Siempre nos reíamos mucho. Conectamos de inmediato en muchas cosas y teníamos intereses en común: la política, la historia, la buena comida, los vinos...".

Durante el primer año de relación, admite que todo fue "más difícil" debido a la agenda de Juan Carlos I: "Me llamaba diez veces al día. Inmediatamente se convirtió en una relación muy fuerte, profunda y significativa".

Sobre la reina Sofía: "Tenían vidas totalmente independientes"

Pasados los meses, Corinna comenta que le preguntó a Juan Carlos I cómo se tomaría la reina Sofía dicha relación: "Me dijo que tenían un acuerdo para representar a la Corona, pero que tenían vidas totalmente diferentes e independientes. Y el rey acababa de salir de una relación de casi 20 años con otra mujer que también ocupó un lugar muy importante en su corazón".

En 2009, llegaría una supuesta propuesta de matrimonio: "Mi padre me llamó y me dijo que el rey había ido a visitarle y le dijo que estaba muy enamorada de mí y que pretendía casarse conmigo. También le dijo que no podía hacerlo enseguida, sino que llevaría un tiempo, pero quería que mi padre supiera que iba en serio conmigo".

La "fallida" propuesta de matrimonio y nuevo distanciamiento

En este sentido, reconoce que fue "emotivo", aunque nunca llegó a "perseguir" la idea de la boda debido a las circunstancias: "Anticipaba que iba a ser muy difícil, pensé que podría desestabilizar la monarquía. Por eso nunca llegué a perseguir la idea de la boda. Solo lo tomé como una prueba de la seriedad de la relación, en lugar de algo que se pudiese materializar".

Pero nada salió como esperaba: tras la muerte del padre de Corinna por un cáncer de páncreas, la examiga del rey emérito asegura que sufrió una gran decepción. "Para mi gran sorpresa, justo después del funeral, el rey me dijo que mantenía una relación con otra mujer desde hacía tres años. Me quedé devastada, era lo último que esperaba y supuse un choque monumental para mí. No me lo esperaba, después de que me hubiese pedido matrimonio y de haber visitado a mi padre. Estuve muy mal durante meses".

"Le dejé claro que no toleraría que tuviera otras relaciones al mismo tiempo y creo que al final estaba mortificado por lo que hizo, pero yo nunca lo pude superar", añade Corinna, que cuenta que su relación finalizó en ese momento, aunque siguieron siendo amigos.

Una "campaña de acoso" del CNI

Además, Corinna cree que tras los escándalos de Iñaki Urdangarin hubo "fuerzas dentro de palacio que trataban de empujar a Juan Carlos I a su abdicación": "Desde el momento en que regresé del viaje de Bostwana quedé bajo una vigilancia total. Fue el principio de una campaña para pintarme como un personaje maligno que llevó a este maravilloso hombre por el mal camino en este viaje y durante una gran crisis económica en el país".

Por ello, Corinna asegura que empezó a recibir acoso por parte del CNI y que en 2012 llegó a recibir una visita de Félix Sanz Roldán, el entonces jefe de la Inteligencia española: "Me dijo que le enviaba el Rey y que tenía como advertencia que no hablase con la prensa. Dijo que si no seguía las instrucciones no podía garantizar mi seguridad física ni la de mis hijos".

El regalo "generoso" de más de 60 millones

Sobre la transferencia de Juan Carlos I a Corinna de unos 65 millones de euros, ella explica que fue un regalo "enormemente generoso". "Creo que fue un reconocimiento por cuánto signifiqué para él. Era gratitud por haberle cuidado durante sus peores momentos". Además, insiste en que en 2014 hizo un intento por volver con ella: "Se dio cuenta de que no iba a volver y se puso furioso. Pidió que le devolviera todo. Creo que fue un berrinche".

Por último, subraya que aún hay una campaña activa del CNI contra su persona: "El acoso nunca ha cesado, si acaso se ha intensificado".

Seguro que te interesa...

- Corinna afirma que el rey Juan Carlos quiso casarse con ella