Sin control para los influencers en redes sociales: Así funciona la publicidad encubierta

La Asociación de Usuarios de la Comunicación denuncia la asimetría que existe entre las reglas a las que han de someterse radios y televisiones y el panorama que se observa entre plataformas digitales e influencers. Reclaman un mayor control en el contenido no apto para menores y una regularización de la publicidad encubierta que llega a un 84 por ciento de publicidad que hacen los influencers. Recomendaciones de productos, consejos para acudir a ciertos servicios que pueden parecer altruistas pero que en muchos casos se trata de publicidad encubierta.

La actual normativa no castiga estas prácticas por lo que este tipo de publicidad campa a sus anchas en las redes sociales. En ocasiones, se introduce el hastag #ad que no quiere decir que no sea publicidad encubierta como explican desde la Asociación.

La Asociación ha detectado que solo un uno por ciento de los contenidos en plataformas y redes sociales presenta algún tipo de advertencia para los menores y solo el 5 por ciento de contenidos perjudiciales para el menor presenta alguna advertencia. Por todo ello, exigen las mismas normas a las que tienen que someterse radio es y televisiones tal y como ha asegurado el director de la Asociación, Alejandro Perales: "Muchas veces llegan a más gente de la que llegan muchos programas de televisión y por tanto es fundamental que respondan a las mismas obligaciones que los prestadores de servicios audiovisuales".

La mayor parte de publicidad encubierta, en influencers

Las comunicaciones comerciales encubiertas se registran mayoritariamente entre los influencers: Se detectan en un 84,6% de los vídeos generados por los usuarios, frente sólo un 17,6% en los contenidos programáticos. Mientras que las televisiones, y en especial los canales en abierto, cuentan con limitaciones cuantitativas y cualitativas para sus comunicaciones comerciales, las plataformas de internet y las redes sociales presentan una elevada saturación publicitaria y promocional.

En el caso de los programas difundidos por las plataformas, Un 37,4% de los contenidos analizados presenta cuatro o más cortes por cada periodo de 30 minutos, lo que aumenta la percepción invasiva de la publicidad. la Ley General de Comunicación Audiovisual, en trámite en el Congreso, puede acabar con el resto de abusos.