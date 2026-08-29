Continúa la inestabilidad en Ceuta: cuatro detenidos por apedrear a una patrulla de militares en una nueva emboscada

La Policía Nacional ha detenido a cuatro ciudadanos marroquíes en situación irregular acusados de atacar durante la madrugada de este sábado a un grupo de militares del Grupo de Regulares en Ceuta, un incidente en el que ha resultado herido un sargento del Ejército español, según han confirmado fuentes de la Jefatura Superior de Policía a Europa Press.

De acuerdo con la información policial, los cuatro individuos lanzaron piedras contra los militares, alcanzando a uno de ellos y provocándole lesiones. Tras la agresión, se inició una persecución que concluyó en la playa del Chorrillo. En ese momento, una patrulla del Grupo Rural de Seguridad (GRS) de la Guardia Civil que circulaba por la zona fue alertada de lo sucedido y participó en el operativo.

Los agentes lograron detener inicialmente a tres de los presuntos agresores, mientras que un cuarto consiguió huir en dirección a la playa, pero los militares consiguieron localizarlo poco después, avisando nuevamente a los efectivos del GRS para proceder a su arresto.

Posteriormente, los cuatro detenidos fueron entregados a la Policía Nacional y trasladados a la Jefatura Superior, donde tres permanecen al mediodía de este sábado prestando declaración, según las fuentes policiales consultadas. El menor de edad, según apunta la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), ya ha pasado a disposición judicial, aunque hasta el momento se desconoce la decisión de la Fiscalía de menores.

Continúa la tensión en Ceuta

La agresión se produce apenas dos días después de la emboscada sufrida por una patrulla militar en la zona de Benzú durante la madrugada del pasado 27 de agosto. En aquella ocasión, según la investigación, un grupo de entre 30 y 40 migrantes rodeó un vehículo del Ejército y comenzó a lanzar piedras contra los cuatro militares que viajaban en él cuando se dirigían a un punto de vigilancia.

El ataque dejó varios heridos y provocó un amplio dispositivo policial que culminó con la detención de doce ciudadanos marroquíes. Este viernes, once de ellos aceptaron una condena de dos años de prisión por un delito de atentado contra agentes de la autoridad, pena que fue sustituida por la expulsión de España durante cinco años. El duodécimo detenido permanece en prisión provisional tras negar su participación en los hechos y rechazar el acuerdo de conformidad.

Reclaman protección para los militares

Tras conocerse la nueva agresión, ATME ha expresado su "máxima preocupación" por lo ocurrido y ha trasladado su apoyo al militar herido. La organización ha insistido en la necesidad de que los miembros de las Fuerzas Armadas cuenten con una mayor protección jurídica y ha reiterado su reivindicación para que los militares sean reconocidos como agentes de la autoridad, de forma que las agresiones contra ellos reciban una respuesta penal más contundente.

Alertan, además, del desgaste físico y psicológico que, a su juicio, está sufriendo el personal militar destinado en la ciudad desde el inicio de la crisis migratoria. Por ello, solicitan la puesta en marcha de apoyo psicológico específico para los efectivos desplegados, al considerar que se encuentran sometidos a una presión continuada derivada de las agresiones, los incidentes y la situación que vive actualmente Ceuta.