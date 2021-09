Consulta el contenido de la denuncia falsa de agresión homófoba en Madrid

El joven de 20 años que denunció la supuesta agresión homófoba que habría tenido lugar el pasado domingo en el barrio madrileño de Malasaña, ha confesado ante la Policía Nacional que todo era falso y su intención era ocultar una infidelidad a su pareja, tratando de evitar que se enterase de que realizaba prácticas masoquistas con dos hombres.

El denunciante durante la declaración se derrumbó cuando le pidieron su teléfono para comprobar sus mensajes y sus últimas ubicaciones y terminó admitiendo ante la Policía Nacional que se trataba de una denuncia falsa y que los cortes que presentaban fueron consentidos.

El contenido de la denuncia homófoba

Espejo Público ha accedido al contenido de la denuncia del joven:

"Serían las 17:15 h de la tarde y al llegar a la puerta de mi casa, observo a ocho individuos corriendo hacia mi de frente. Iban de negro, con sudaderas negras y una capucha blanca. Yo abro el portal y ellos entran el interior. Entonces yo entro también. Están parados, se me quedan mirando y me dicen 'maricón, que eres un maricón, maricón'. Y yo les respondo: '¿Y qué?'. Entonces se abalanzan sobre mi, me ponen contra la pared, me colocan una navaja en el cuello y la boca y me dicen 'si hablas te apuñalo la boca'. Entonces me tiran al suelo. Uno se sienta sobre mi espalda y otros me agarran piernas y brazos para inmovilizarme. Me arrancan la camisa y la gorra. Entonces me bajan el pantalón y la ropa interior mientras me gritan: 'Maricón, comemierda, asqueroso' y dicen algo del anticristo. Entonces empiezan a rajarme en los dos cachetes del culo. Una señora mayor desde la calle ve lo que está pasando en el portal, golpea el cristal y grita: '¡Qué hacéis? ¡Dejadlo!'. Entonces me sueltan y salen corriendo. Me salvó esa mujer. Al liberarme me fui a casa y al llegar llamé a mi novio, le dije que cogiese cosas para coserme las heridas del culo y le conté lo sucedido. Cuando venía para casa se encontró a una pareja de policías y les contó lo sucedido. Ellos le recomendaron que fuéramos a un centro médico y luego a denunciar a la policía. Entonces nos fuimos a la Fundación Jiménez Díaz".

Ahora, El Tribunal Superior de Justicia de Madrid deberá decidir si el joven está inmerso en un procedimiento judicial o no. El joven podría enfrentarse a una pena de hasta 12 meses de multa por simulación de delito según el artículo 457 del Código Penal.