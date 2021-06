El Congreso quiere eliminar los nombres de agresores sexuales de las calles y señala a Plácido Domingo

La Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado una proposición no de ley (PNL) del PSOE por la que se solicita eliminar de las calles y lugares públicos los nombres de agresores sexuales condenados o confesos, señalando específicamente al tenor Plácido Domingo.

La diputada socialista Laura Berja apuntó directamente al tenor Plácido Domingo, que ha sido acusado en los últimos años de agredir sexualmente a varias mujeres. Berja ha invitado a la reflexión diciendo: "¿Qué piensan de que un señor que ha sido acusado de abuso sexual por más de 20 mujeres y ha reconocido ser un agresor sexual reciba una gran ovación antes de actuar por parte del público en un teatro de nuestro país? ¿Qué piensan de que ese mismo señor reciba el título de embajador honorario del Patrimonio Mundial de España? ¿Qué pueden pensar las víctimas de las agresiones cuando un país ovaciona con aplausos a un agresor?".

Por lo que la diputada ha concluido diciendo "tenemos que reparar a las víctimas, una democracia digna no puede honrar a los agresores sexuales" y ha solicitado que no se reconozca como "héroes o dioses" y que los espacios públicos se conviertan en una "oportunidad" para lanzar un mensaje a las generaciones más jóvenes de a quienes hay que "perpetuar como personas de referencia". "En las calles me faltan nombres de asesinadas por violencia de género", lamenta.

Por otra parte, Berja ha terminado su intervención señalando también al recién fallecido futbolista Diego Maradona, "¿un buen gol es suficiente para que perdonéis al agresor de mujeres?".

El PP, en contra de retirar los nombres de los que no han sido condenados

El Partido Popular ha votado a favor de la retirar los nombres de los agresores sexuales que han sido condenados, sin embargo, se opone a la eliminación de las "personas que han declarado públicamente haber cometido agresiones sexuales", pero no han recibido una condena.

La diputada del PP Edurne Uriarte ha respondido en contra del segundo punto de la propuesta, es decir, no retirar los nombres si no han sido condenados y ha recordado que el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue acusado de agresión sexual en 2019 por 9 mujeres, o que el exministro de Defensa de Reino Unido, Michael Fallon, dimitió "por poner la mano en una rodilla de una periodista".

Uriarte considera que esta proposición no de ley tendría que reparar a "víctimas de todo tipo de delitos" y ha aprovechado la ocasión para criticar al Gobierno por haber concedido los indultos a los presos independentistas del procés, "ayer mismo indultaron a delincuentes condenados en ciernes", ha declarado.

La presidenta de la Comisión ha llamado la atención a la diputada popular cuando esta ha solicitado que la iniciativa se extienda a "todos los delincuentes".

ERC acusa al PP de mezclar "churras con merinas"

La diputada de ERC, Pilar Vallugera, ha reaccionado a la intervención popular acusando a Uriarte de mezclar "churras con merinas" y ha censurado que hable de víctimas cuando las "víctimas del 1-O" fueron "las que recibieron las bofetadas".

Por otro lado, Pilar Calvo Gómez, diputada de JxCat, ha solicitado ampliar la medida para que recoja también el acoso sexual y no solo las agresiones sexuales.

Por su parte, la diputada de Unidas Podemos Sofía Fernández Castañón ha rememorado a la artista valenciana María Llopis, que hizo una performance en el Museo Picasso de Barcelona con camisetas de Dora Maar, pareja de Picasso, en la que denunciaba que el pintor era un maltratador y ha añadido: "¿estamos hablando de que no queremos tener a Picasso en nuestros museos? No. Estamos reivindicando una lectura crítica necesaria".

Vox pide reparar a las víctimas "independientemente del sexo, la edad o la orientación sexual"

En cuanto al formación de Santiago Abascal, Vox, se ha abstenido en los dos puntos y su diputada Carla Toscano ha explicado que tiene que servir para reparar a las víctimas, "independientemente del sexo, la edad o la orientación sexual", ya que "la violencia no tiene sexo".

Asimismo, Toscano ha dicho que "un hombre condenado por agresión sexual no es digno de tener una calle, una plaza o cualquier espacio público a su nombre" y ha añadido que "la cuestión es que no es digno de tener un espacio público a su nombre cualquier agresor sexual o no sexual, sea hombre o mujer y sea quien sea la víctima".

"Deberían haberla llamada propuesta anti Plácido Domingo y punto"

La diputada de Vox ha criticado que esta proposición no de ley sea para quitar el nombre de Plácido Domingo de cualquier espacio público: "Deberían haberla llamada propuesta anti Plácido Domingo y punto". Y ha defendido al artista recordando que hay "muchos" hombres como él, "sobrepasados por las circunstancias y el escándalo, reconocen haber agredido o haber delinquido no se sabe en qué sentido. Para ustedes, tirar los tejos a una mujer, decirle un piropo o pedirle el teléfono es una agresión" y afirma que esta proposición "atenta contra el derecho a la presunción de inocencia".