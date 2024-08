¿Cómo saber si tu perro tiene fiebre? Un experto revela cuatro señales fundamentales para identificarlo

Detectar si nuestro perro tiene fiebre puede resultar difícil si no conocemos los síntomas específicos, especialmente considerando que la temperatura corporal de los perros difiere de la de los humanos. Por eso, es fundamental estar atentos a ciertas señales que podrían indicar que algo no anda bien con nuestra mascota.

Rubén Duque Moreno, director técnico del Hospital Veterinario Madrid Centro y responsable del servicio de dermatología en el Hospital Clínico Veterinario UAX, explica que la fiebre en los perros es una elevación de la temperatura corporal que, generalmente, indica que el cuerpo está combatiendo una infección o inflamación. "La temperatura normal de un perro oscila entre 38 y 39.2 °C, por lo que cualquier desviación al alza puede señalar que nuestro fiel compañero tiene fiebre" cuenta el experto.

No obstante, de acuerdo con el especialista, si el perro es muy nervioso o ha hecho ejercicio extenuante pero no tiene síntomas, la temperatura puede estar por encima de ese rango y no ser un problema, "Por lo que es fundamental que venga acompañado de otros síntomas o signos", añade Duque Moreno.

Detectar la fiebre a tiempo es crucial porque puede ser un síntoma de una condición subyacente grave, como, por ejemplo, infecciones, enfermedades autoinmunes o, incluso, intoxicaciones, que requieren atención médica inmediata.

Cuatro claves para detectar la fiebre en perros: cómo medir la temperatura

Existen varios síntomas que pueden alertarnos de que nuestra mascota tiene fiebre, lo que podría ser un indicio de alguna enfermedad, ya que la fiebre es una respuesta del sistema inmunitario para combatir la presencia de un patógeno en el organismo. Rubén Duque Moreno destaca cuatro señales fundamentales para identificarlo:

Letargo : el perro puede mostrar menos energía, estar menos activo y dormir más de lo habitual.

: el perro puede mostrar menos energía, estar menos activo y dormir más de lo habitual. Pérdida de apetito : puede rechazar comida o agua.

: puede rechazar comida o agua. Nariz y oídos calientes : el hocico, las orejas o la piel en general pueden sentirse más calientes al tacto de lo normal.

: el hocico, las orejas o la piel en general pueden sentirse más calientes al tacto de lo normal. Temblores o escalofríos: estos pueden ser signos de que el cuerpo del perro está reaccionando a la fiebre.

Aunque estas señales pueden indicar que un perro tiene fiebre, la única manera de confirmarlo con precisión es utilizando un termómetro rectal, que debe ser empleado correctamente para obtener una medición exacta.

Lo ideal es que la temperatura sea tomada por un veterinario, quien utilizará un termómetro rectal digital diseñado especialmente para animales, lubricado en la punta con un gel específico o vaselina. "Para medir la temperatura, se introduce el termómetro en el recto del perro, entre 2 y 3 cm, manteniendo al animal calmado y quieto hasta que el dispositivo emita un pitido indicando que la medición ha terminado", sostiene el veterinario. "Posteriormente, se retira el termómetro con cuidado", añade.

Si la lectura del termómetro supera los 39,2 °C y el perro presenta otros signos clínicos como letargo, pérdida de apetito o cojera, es probable que tenga fiebre y, por ello, sea necesario acudir al veterinario para una evaluación y tratamiento adecuado.

¿Cuáles son las causas más comunes de fiebre en los perros?

La fiebre en los perros puede tener múltiples causas, y es importante conocerlas para poder actuar rápidamente y proteger la salud de tu mascota. El especialista destaca las principales razones que pueden desencadenar fiebre en los perros:

Infecciones: las infecciones son una de las causas más frecuentes de fiebre en los perros. Estas pueden ser bacterianas, virales o fúngicas, y afectar distintas partes del cuerpo, como la piel, el tracto urinario, los pulmones, o incluso órganos internos. Por ejemplo, una infección en la vejiga (infección urinaria) o una infección respiratoria pueden elevar la temperatura corporal del perro, alertándonos de que algo no está bien.

las infecciones son una de las causas más frecuentes de fiebre en los perros. Estas pueden ser bacterianas, virales o fúngicas, y afectar distintas partes del cuerpo, como la piel, el tracto urinario, los pulmones, o incluso órganos internos. Por ejemplo, una infección en la vejiga (infección urinaria) o una infección respiratoria pueden elevar la temperatura corporal del perro, alertándonos de que algo no está bien. Inflamaciones: ciertas inflamaciones, como la artritis, pueden desencadenar fiebre en los perros. La artritis es una condición que causa dolor e inflamación en las articulaciones, y puede provocar que el sistema inmunitario del perro reaccione, elevando su temperatura corporal como parte del proceso inflamatorio.

ciertas inflamaciones, como la artritis, pueden desencadenar fiebre en los perros. La artritis es una condición que causa dolor e inflamación en las articulaciones, y puede provocar que el sistema inmunitario del perro reaccione, elevando su temperatura corporal como parte del proceso inflamatorio. Enfermedades autoinmunes: enfermedades autoinmunes, donde el sistema inmunitario del perro ataca por error sus propias células y tejidos, pueden también causar fiebre. Este tipo de enfermedades pueden ser difíciles de diagnosticar y tratar, por lo que la fiebre persistente en un perro debería ser motivo de consulta veterinaria para descartar estas condiciones.

enfermedades autoinmunes, donde el sistema inmunitario del perro ataca por error sus propias células y tejidos, pueden también causar fiebre. Este tipo de enfermedades pueden ser difíciles de diagnosticar y tratar, por lo que la fiebre persistente en un perro debería ser motivo de consulta veterinaria para descartar estas condiciones. Intoxicaciones: la ingestión de sustancias tóxicas es otra causa potencial de fiebre en los perros. Los perros son curiosos por naturaleza y pueden ingerir accidentalmente alimentos o productos peligrosos, como plantas tóxicas, venenos o medicamentos humanos. Estos casos requieren atención veterinaria inmediata, ya que la fiebre puede ser solo el primer síntoma de un problema mayor.

la ingestión de sustancias tóxicas es otra causa potencial de fiebre en los perros. Los perros son curiosos por naturaleza y pueden ingerir accidentalmente alimentos o productos peligrosos, como plantas tóxicas, venenos o medicamentos humanos. Estos casos requieren atención veterinaria inmediata, ya que la fiebre puede ser solo el primer síntoma de un problema mayor. Reacciones a medicamentos o vacunas: algunos perros pueden desarrollar fiebre temporal después de recibir ciertos medicamentos o vacunas. Aunque esto no es común, es una reacción posible y suele ser de corta duración. No obstante, es importante monitorear al perro después de la administración de medicamentos o vacunas, y consultar al veterinario si la fiebre persiste o si se presentan otros síntomas preocupantes.

Actuación recomendada en caso de que tu perro tenga fiebre

Por supuesto, y lo más importante, es que nuestro fiel compañero debe ser atendido por un profesional veterinario. Asimismo, hay que tener en cuenta ciertos aspectos.

En primer lugar, es fundamental mantener al perro hidratado. Duque Moreno subraya la importancia de ofrecer agua fresca y limpia en todo momento. La fiebre puede causar deshidratación, por lo que es esencial que tu perro tenga acceso constante a agua para evitar complicaciones adicionales. Asegúrate de que beba regularmente y no dude en reemplazar el agua a menudo para mantenerla fresca.

También debes revisar el entorno de tu perro para asegurarte de que no esté expuesto a fuentes de calor excesivo. El experto enfatiza que un ambiente fresco y bien ventilado puede ayudar a regular la temperatura corporal de tu mascota. Evita que tu mascota esté cerca de radiadores, estufas o expuesto a la luz directa del sol, ya que esto podría agravar su condición.

Es crucial no administrar medicamentos humanos a tu perro sin la orientación de un veterinario. El especialista incide especialmente en las consecuencias adversas del uso de paracetamol o ibuprofeno en estos casos. Aunque el paracetamol puede parecer una opción, no debe usarse sin prescripción veterinaria. El ibuprofeno, en cambio, es directamente tóxico para los perros y puede causar serios daños. Siempre consulta a un veterinario antes de administrar cualquier medicamento.

Observa de cerca el comportamiento de tu perro y anota cualquier síntoma adicional que pueda presentar, como vómitos, diarrea, dificultad para respirar, debilidad extrema o dolor evidente. Esta información será crucial para el veterinario al momento de diagnosticar y tratar a tu mascota.

Finalmente, Rubén Duque Moreno señala que, si la fiebre de tu perro supera los 39.5 °C o si muestra síntomas graves como decaimiento, letargo, vómitos persistentes, diarrea severa o dificultad respiratoria, debes buscar atención profesional inmediata. "También es importante llevar al perro al veterinario si sospechas de envenenamiento o una infección grave", concluye.