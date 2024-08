Un reconocido veterinario explica las cinco razas de perro que tendría en casa

¿Sabías que tener un perro en casa puede mejorar tu salud mental? Los perros van más allá de ser simples animales domésticos; se convierten en nuestros amigos, compañeros, protectores y hasta en nuestros terapeutas. A lo largo de los años, múltiples estudios científicos han demostrado que la compañía canina tiene efectos muy positivos a nivel psicológico, tanto en niños como en adultos.

De acuerdo con las investigaciones "Comprendiendo nuestro parentesco con los perros: el papel de los perros en la sociedad humana" y "Manual sobre terapia asistida por animales", elaboradas por Fine, A.H. y Beck, A.M., convivir con un perro favorece la reducción del estrés mediante la liberación de oxitocina, la hormona del amor, al interactuar y acariciar a los perros.

Además, su compañía promueve un mejor ánimo y bienestar emocional, ya que consuelo y apoyo incondicional. Los paseos diarios y juegos al aire libre con ellos fomentan la actividad física, beneficiando la salud cardiovascular y promoviendo la producción de endorfinas, hormonas que nos hacen sentir más satisfechos. Además, los perros actúan como facilitadores sociales, mejorando nuestras habilidades de comunicación y empatía al interactuar con otros dueños de mascotas.

Pero, ¿realmente se puede convivir con cualquier raza de perro? Cada variedad canina tiene características únicas que van desde el tamaño y la energía, hasta el temperamento y las necesidades de ejercicio, por lo que encontrar la combinación perfecta que se alinee con tu estilo de vida y preferencias no es tarea fácil.

Por este motivo, el reconocido veterinario y creador de contenido en TikTok, "Ben the Vet", ha compartido en redes sociales su opinión personal sobre las diez razas de perros que consideraría tener en su hogar. No obstante, el experto enfatiza en que cada raza tiene sus propias peculiaridades y en que no existe ninguna variedad canina perfecta.

Greyhound o galgo inglés

En el quinto lugar de su lista, Ben elogia al Greyhound o galgo inglés. Aunque pueden no ser los perros más "cuddly" o abrazables a primera vista, son extraordinariamente dóciles. El especialista enfatiza la importancia de cuidar de su salud dental desde temprana edad, especialmente porque muchos necesitan un hogar después de sus carreras. Aunque disfrutan de paseos relajados, también necesitan espacios abiertos para correr libremente de vez en cuando.

Border Terrier

En el cuarto puesto se encuentra el Border Terrier, un pequeño pero resistente compañero. Según Ben, si tuviera que elegir un perro de tamaño pequeño, probablemente sería su primera opción. Son afectuosos y tienden a desarrollar vínculos fuertes con las personas, lo que los distingue de otros Terriers. Aunque suelen gozar de buena salud en general, el veterinario aconseja investigar con los criadores posibles problemas genéticos específicos de la raza.

Vizsla Húngaro de Pelo Duro

En el tercer lugar se encuentra el Vizsla Húngaro de Pelo Duro, una opción encantadora pero menos común debido a su temperamento distintivo. Ben destaca que, aunque moderados en su apariencia, pueden presentar problemas articulares, como la displasia de cadera, por lo que es importante tenerlo en cuenta. Esta raza necesita ejercicio regular y estimulación diaria para mantenerse feliz y saludable.

Labrador Retriever

En el segundo escalón está el Labrador Retriever. Estos perros son conocidos por ser compañeros excepcionales, destacando por su gentileza, lealtad y amor por el juego. A pesar de su robustez, Ben menciona que pueden ser susceptibles a problemas articulares debido a su predisposición genética, por lo que es importante estar consciente de esta condición al considerar esta raza.

A pesar de su nombre, lejos de originarse en Labrador, esta raza canina surgió en las costas de Terranova, en el siglo XVII, donde ayudaban a los pescadores recuperando redes en aguas frías. Llegaron a Gran Bretaña en el siglo XIX, específicamente a Poole Harbour.

Son robustos y musculosos, con una cabeza ancha y una mirada inteligente y expresiva. Su cola, similar a la de una nutria, es una de sus características distintivas. El pelaje es corto y denso, en colores negro, amarillo o marrón chocolate. Los machos adultos alcanzan unos 57 cm de altura y pesan alrededor de 30 kg, mientras que las hembras son ligeramente más pequeñas, con unos 55 cm de altura y aproximadamente 28 kg de peso.

Es conocido por ser una de las razas más populares como mascota familiar, especialmente apreciada por aquellos que disfrutan del ejercicio. Son afables, tranquilos y cariñosos, se llevan bien con otros animales y con los niños. Su naturaleza sociable y adaptable los hace ideales para la vida familiar, siempre demostrando paciencia y amabilidad. Aunque no son perros guardianes, alertan a sus dueños ante la presencia de extraños de manera amistosa.

Mongrel o perro mestizo

En la posición más alta de la lista se encuentra el Mongrel, conocido también como perro mestizo. Ben destaca la valiosa diversidad genética que estos perros ofrecen, lo cual los hace más resistentes a las enfermedades hereditarias. "No tienes la misma garantía que con un perro de raza pura, pero a cambio obtienes un compañero muy saludable", explica.