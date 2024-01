Cómo saber si mi coche puede circular por Madrid en 2024

En septiembre de este año el Ayuntamiento de Madrid instaló 257 cámaras de control para el acceso a su Zona de Bajas Emisiones, una medida que entra en la Estrategia de Sostenibilidad Madrid 360, un plan que ya se aprobó con el anterior consistorio.

En esta estrategia se constituyó toda la ciudad como una Zona de Bajas Emisiones como se puede leer en el artículo 21 de la Ordenanza Movilidad Sostenible: "Madrid Zona de Bajas Emisiones es la ordenación de tráfico, de carácter permanente, que se establece en el ámbito territorial constituido por la totalidad de la vías públicas urbanas (...) para proteger la salud humana y el medio ambiente (...)". De esta manera, todas las vías publicas urbanas de la capital son parte de la ZBE.

La capital de España extiende desde ayer esta Zona de Bajas Emisiones que se aplica ya en el exterior de la M-30. Los coches que no tengan la etiqueta ambiental de la DGT que no estén empadronados en Madrid antes del 1 de enero de 2022 o que no abonen el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) no podrán acceder ni circular por la ciudad.

En concreto los vehículos afectado son:

Los gasolina que no cumplen la normativa Euro 3 o anterior, normalmente matriculados antes del 2000.

o anterior, normalmente matriculados antes del 2000. Los diésel que no cumplen la normativa Euro 4 o anterior, normalmente matriculados antes del 2006.

Excepciones

Los empadronados en Madrid no estarán afectados, como tampoco lo estarán aquellos vehículos sin etiqueta utilizados para trasladar a personas con movilidad reducida, los vehículos A que no sean turismos (camiones, furgonetas, motocicletas y ciclomotores) y aquellos coches reconocidos como históricos.

Periodo de aviso sin multas

Pese a que la prohibición entró ayer en vigor, el Ayuntamiento de Madrid comenzó el lunes un periodo de aviso sin multas en el exterior de la M30 que se alargará hasta el 30 de junio. La finalidad es avisar e informar a la ciudadanía con coches sin etiqueta que no pueden circular por la capital y que deben corregir esa práctica. A partir de esta fecha se pasará a no avisar y a sancionar.

Cuantía de las multas

En la M30 sí habrá sanciones, así como en la almendra central. Dentro de la circunvalación ya se multa si algún vehículo sin etiqueta de fuera de Madrid circula. Las multas en la M30 comenzarán a tramitarse a partir del 15 de enero, según ha informado el consistorio. La cuantía de la multa asciende a los 200 euros (100 por pronto pago) al ser considerada una infracción grave de tráfico.