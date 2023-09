Cómo le puede afectar a mi salud las radiaciones altas de un iPhone 12

La Agencia Nacional de Frecuencias de Francia (ANFR) ha alertado de que el iPhone 12 supera los límites establecidos de radiación y como consecuencia Francia ha retirado el móvil del mercado. Tras realizar un análisis de 141 teléfonos móviles para determinar la tasa de energía de radiofrecuencia que absorbe el cuerpo humano en el uso de estos dispositivos, se determinó que el iPhone 12 supera los límites establecidos de radiación.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la radiofrecuencia de los móviles es una radiación no ionizante que no tiene consecuencias adversas para el ser humano, pero si se superan los límites de seguridad de tasa de absorción específica (SAR), podría generar complicaciones.

El iPhone 12 se presentó a mediados de octubre de 2020 convirtiéndose en el teléfono móvil 5G más vendido ese mes, acaparando, junto con el modelo de su misma familia 12 Pro, una cuarta parte de las ventas globales de dispositivos 5G en dicho mes, según datos de Counterpoint.

El iPhone 12 supera los límites de radiación

El SAR es una medida de la tasa de absorción de energía de radiofrecuencia por parte del cuerpo. El análisis de la Agencia Nacional de Frecuencias de Francia tuvo en cuenta el contacto táctil con un móvil a una distancia de 0mm del cuerpo, es decir, pegado a las extremidades del usuario cuando lo tiene en la mano o guardado en el bolsillo del pantalón; y a una distancia de 5mm del cuerpo, con el móvil guardado en el bolsillo de una chaqueta o en un bolso.

El iPhone 12 sobrepasa los límites de emisión de ondas de radiofrecuencia establecidos por la Agencia Nacional de Frecuencias (ANFR) francesa, lo que significa que el cuerpo humano absorbe más radiación en el contacto con este dispositivo de la que se considera segura, y que ha motivado su retirada del mercado.

Las mediciones realizadas por la ANFR en Francia desvelaban que el iPhone 12 superaba los parámetros europeos en el caso de las extremidades, donde se tienen fijados "unos límites reglamentarios de absorción de 4w/KG", tal y como recogía la OCU en el comunicado de ayer. No obstante, cabe señalar que este tipo de mediciones se realizan en condiciones "muy desfavorables" en las que el móvil tiene que estar emitiendo a máxima potencia, conectado a la red más desfavorable y en la posición en la que la antena del móvil más incide sobre el cuerpo.

Los riesgos por utilizar el iPhone 12

Teniendo en cuenta esto, es improbable que ocurra cualquier riesgo por seguir usando el iPhone 12 con normalidad. De hecho, cabe resaltar que las ondas que emiten los teléfonos son 'no ionizantes' lo que significa que no altera el ADN, por lo que no puede provocar daños en la persona. Así lo explica también la Organización Mundial de la Salud cuando recoge que la radiofrecuencia de los móviles es una radiación no ionizante que no tiene consecuencias adversas para el ser humano.

No obstante, aunque la OMS ha insistido en que "actualmente no hay pruebas de que la exposición a campos electromagnéticos de baja intensidad sea perjudicial para la salud humana", Francia ha continuado ordenando la retirada de este dispositivo. Así mismo, según declaró el ministro francés Jean-Nöel Barrot a Le Parisien, este problema podría solucionarse con una actualización del software del teléfono. Actualización para la que Apple contaría con 15 días como máximo.