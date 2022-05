Cómo hacer frente a la ansiedad durante la Selectividad

Cada vez están más cerca las pruebas de acceso a la universidad y los estudiantes de Bachillerato o Formación Profesional ya se están preparando para enfrentarse a uno de los exámenes más importantes de su vida.

Como cada año los alumnos vivirán la EBAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad), es decir, la antigua Selectividad, y lo harán desde el nerviosismo que supone alcanzar una nota de corte que les permita escoger el futuro profesional que desean.

Según ha indicado en La Vanguardia el profesor de Psicología de la Universidad CEU San Pablo, Fernando Miralles, normalmente entre el 15% y el 25% de los jóvenes que afrontan estos exámenes sufren ansiedad y estrés, aunque “es previsible que este año se incrementen estos baremos”. Sin embargo, existen técnicas que pueden ayudar a controlar los nervios.

Cómo identificar que sufres ansiedad

Antes de preguntarse cómo eliminar la ansiedad, cabe saber cuáles son los síntomas de este estado anímico.

“Si sientes que estás teniendo taquicardia, falta de aire, opresión en el pecho, sudoración, vómitos e incluso alteraciones en la alimentación, es posible que estés sufriendo algunos síntomas de ansiedad. Aprender cómo eliminarla es muy beneficioso para saber cómo reaccionar cuando nuestro cuerpo se enfrenta a situaciones difíciles o nuevas que nos puedan causar miedo o angustia, como puede ser un largo periodo de exámenes”, apunta en El Confidencial, la Directora del Servicio de Psicología y Psicóloga Sanitaria en TherapyChat, Aída Rubio.

Técnicas para hacer frente a la Selectividad

Descubre algunos consejos prácticos que pueden ayudarte a gestionar los nervios en estas complicadas fechas:

Los días previos al examen

1. Aprende técnicas de relajación que te ayudarán a reducir la tensión muscular y el estrés. Por ejemplo, dedicar unos minutos a respirar profundamente, puede marcar la diferencia en un momento de tensión máxima.

2. Controla los pensamientos negativos y relativiza las consecuencias de no conseguir tus objetivos.

3. Ten confianza en ti mismo, ya que si te has preparado el temario no tienes motivos para creer que no puedes hacer los exámenes.

4. Lleva una vida saludable. Para ello, realiza ejercicio físico para generar endorfinas, algo que reduce el estrés y mejora la capacidad de trabajo. También es importante no tomar fármacos ni más de tres bebidas energéticas al día, así como dormir ocho horas diarias para que el cerebro esté descansado.

5. Visita días antes el lugar donde va a ser el examen y familiarízate con el espacio para evitar miedos infundados.

Los días de la EBAU

Evita hablar con amigos que estén muy nerviosos, ya que pueden transmitirte su intranquilidad.

Evita un último repaso en profundidad antes de cada prueba.

No comentes el temario con otros compañeros, ya que cada uno estudia de una manera y puedes sentir que no llevas bien preparado los contenidos de los exámenes.

No pienses en lo que sabes o no antes de entrar.

Si notas que estás nervioso, pon en marcha las técnicas de relajación.

Durante el examen