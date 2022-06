Científicos españoles descubren que un virus del resfriado podría ayudar a combatir el tumor cerebral más letal en niños

Un estudio de la Clínica Universidad de Navarra ha demostrado resultados prometedores al emplear un virus oncolítico frente al glioma difuso intrínseco de tronco, el tumor cerebral más letal en niños.

Los detalles del trabajo se publican en el último número de The New England Journal of Medicine, una de las revistas científico-médicas más prestigiosas.

Con este descubrimiento se abre la puerta a nuevas opciones de tratamiento. Según los datos se ha demostrado que el procedimiento es realizable y permite aumentar la supervivencia de los enfermos.

Los resultados del estudio en fase I, que se publican ahora, estaba diseñado para evaluar la seguridad del procedimiento, pero también ha arrojado datos sobre respuesta a la terapia e impacto en la supervivencia de los pacientes.

El glioma difuso intrínseco de tronco es el tumor más frecuente del tronco cerebral en niños. De muy mal pronóstico, la supervivencia media de los afectados, que actualmente sólo tienen la opción de someterse a radioterapia, es de menos de un año.

Han participado en el ensayo 12 pacientes

En el ensayo clínico han participado 12 pacientes pediátricos a quienes se les había diagnosticado recientemente el tumor y cuyas edades oscilaban entre los 3 y los 18 años. Tras la administración del virus (entre dos y seis semanas después), 11 de ellos se sometieron a radioterapia, el tratamiento convencional.

Los médicos inyectaron, a través de un catéter, directamente el virus DNX-2401 en el tumor DNX-2401. El virus fue desarrollado en el laboratorio de los neurólogos españoles Juan Fueyo y Candelaria Gómez-Manzano en el MD Anderson Cancer Center de Houston (EEUU).

Buenos resultados previos contra otro tumor cerebral

Estos científicos ya habían demostrado buenos resultados, en estudios previos, de esta viroterapia en un pequeño grupo de pacientes frente a otro tumor cerebral frecuente en adultos, el glioblastoma.

La principal firmante del trabajo y directora del Laboratorio de Tumores Sólidos Pediátricos del Centro de Investigación Aplicada Universidad de Navarra (CIMA) y la Clínica Universidad de Navarra, Marta Alonso, subraya que la administración del virus puede realizarse y es segura. Además, indica que la mayoría de los efectos secundarios observados son leves y tolerables.

En cuanto a la eficacia, los científicos aseguran que aunque no se pueden extraer conclusiones sólidas sobre la eficacia, han visto que la mayoría de los pacientes han tenido una supervivencia mayor de la esperada.

En concreto, la supervivencia media de los afectados fue de 17,8 meses (cuando lo habitual son de 8 a 12 meses). La tasa de supervivencia media a los 18 meses fue del 50% y en uno de los pacientes tratados la progresión del tumor seguía detenida 38 meses después de la intervención. A día de hoy, dos de las pacientes tratadas siguen con vida.

Efecto doble

El virus empleado, un adenovirus que generalmente causa resfriados, ha sido modificado genéticamente para no generar enfermedad e infectar únicamente a las células malignas al ser inyectado en un tumor.

Según explica la principal firmante del estudio en los casos que el tratamiento funciona, el efecto de la terapia es doble, porque por un lado el virus localiza, infecta y se replica en las células tumorales, provocando su eliminación, pero, además, también ejerce un efecto llamada sobre el sistema inmunitario para que acuda, reconozca y ataque a ese tumor que había conseguido ocultarse.