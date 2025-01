Chicote defiende los precios del Diverxo de Dabiz Muñoz: “En París costaría hasta 900 euros por persona”

Alberto Chicote leva 40 años dedicado a la hostelería. Este martes comienza la segunda temporada de 'Batalla de restaurantes', un programa en el que Chicote y su equipo viajan por diez localidades para descubrir los dos mejores restaurantes de cada lugar.

En una entrevista concedida a El Mundo, el chef ha hecho un repaso de su carrera, de sus pasiones, de los programas que presenta. Al mismo tiempo, ha alabado el trabajo de compañeros de profesión como Dabiz Muñoz y ha criticado la visión sobre los hosteleros, a los que ahora "se les considera como el demonio".

Alberto Chicote ha sacado su lado más personal

Alberto Chicote ha contado que no se considera mitómano (personas mentirosas compulsivas) y que tampoco 'mata' por conseguir el autógrafo de un famoso; solo le pasó una vez, con Martin Scorsese. Aunque al final no lo consiguió porque se le echaron encima dos guardaespaldas que le advirtieron que "el Señor Scorsese no firma autógrafos".

Chicote ha dicho que necesita sacar siempre algo positivo de todo porque "qué sería de cualquier cosa que hagamos si no lo hacemos para intentar lograr algo más". Por eso, dedica todo el año a su restaurante y a la televisión, donde lleva 12 años.

También ha explicado que durante 9 meses compagina las grabaciones de Pesadilla en la cocina, Batalla de restaurantes y las Campanadas con el trabajo en su restaurante. Ha afirmado que lo hace con la misma ilusión que el primer día porque "los oficios deben ser más dedicaciones que trabajo".

Ha desvelado que en esta segunda temporada de Batalla de Restaurantes, se ha implicado más, hasta el punto de sentarse a charlar con los hosteleros, para que así el público les conozca más, pero que eso no implica que haya menos emoción y tensión.

Si bien, Chicote ha explicado que la televisión no es el reflejo de un restaurante en la vida real y que está harto de que a los hosteleros "se les considere el demonio": "Todos los hosteleros seamos demonios y la hostelería es una mierda de curro. (...) No me cansaré de decirlo: es uno de los trabajos, ya no sólo más bonitos del mundo porque me guste a mí, sino porque estamos todo el día rodeados de felicidad".

"Nos parece una locura que vas a un sitio como DiverXO, el mejor restaurante del mundo..."

La otra palabra que acompaña al chef es pasión. El chef ha contado cómo ahora en su restaurante van a librar tres días por semana y que cuando fue a París a ver el restaurante de Pierre Gagne descubrió que decidía para las comidas porque "no tenía gente para trabajar".

Es aquí cuando Chicote ha criticado que no entiende que "en España donde la alta restauración tiene un precio asequible (...) nos parece una locura que tú vas a un sitio como DiverXO, el mejor restaurante del mundo un porrón de años, donde la fiesta gastronómica es de volverte loco y Dabiz lo está dando por 365 euros". Ha puntualizado que "en París te costaría 700, 800 o 900 euros por cabeza sin problema" y que tiene a "un equipo de 40 tíos trabajando detrás".

Chicote ha reconocido que es un privilegiado y que no tiene "esa presión de no poder pinchar ni una sola noche". Por eso, hace lo que le apetece, "hago mi cocina, la de autor, la de Alberto Chicote".