Carlos III, el eterno heredero que por fin se convierte en rey

Londres es el escenario de la primera coronación de un monarca en siete décadas. Carlos III se convirtió en rey desde el momento en que falleció su madre, la reina Isabel II, el pasado 8 de septiembre de 2022, pero este sábado será coronado formalmente en una ceremonia que viene pautada por la tradición pero está abierta a detalles propios de los tiempos. En el centro, el antaño príncipe Carlos, eterno heredero al trono, que se convierte en el monarca de mayor edad en ocuparlo: 73 años.

Heredero desde los tres años

El Rey Carlos III nació el 14 de noviembre de 1948 en el Palacio de Buckingham y se convirtió en heredero y Príncipe de Gales con sólo tres años, tras la ascensión de su madre al trono en 1952 como Isabel II, tras la muerte de Jorge VI.

Fue el primero de los cuatro hijos que tuvieron Isabel II y el príncipe Felipe de Edimburgo. Siempre se le conoció como un joven de carácter tímido y es sabido lo mal que lo pasó cuando sus padres decidieron matricularlo en Gordonstoun, el estricto internado escocés donde estudió su padre y en el que mejor le prepararían para las responsabilidades del futuro rey de Inglaterra.

Licenciado en Arqueología, Antropología e Historia en la Universidad de Cambridge, Carlos III también es amante del Polo y se entrenó en las Fuerzas Armadas para completar su formación militar.

El matrimonio con Diana Spencer, el inicio de su crisis de imagen

Durante años, se le consideró uno de los solteros más codiciados del mundo, pero eso se terminó el 24 de febrero de 1981 cuando se anunció el compromiso del heredero al trono con Lady Diana Spencer, de 19 años de edad -13 años más pequeña que su futuro marido- y con la que salió apenas seis meses.

La boda se celebró de manera fastuosa el 29 de julio de 1981. De hecho, los medios de comunicación la transmitieron en todo el mundo y la llamaron "Boda de cuento de hadas". Pero nada más lejos de la realidad.

Poco después de casarse llegaron sus dos hijos, Guillermo y Enrique, y con ellos los rumores de crisis en la pareja. Rumores sobre relaciones paralelas por ambas partes, vidas separadas y eventos en los que coincidían, pero se mostraban incómodos. La misma Diana contó en una entrevista grabada para el libro publicado por Andrew Morton en 1992 que el día de su boda se sentía "como un cordero al matadero y lo sabía, pero no podía hacer nada al respecto".

Por su parte, era de sobra conocida la relación que el entonces Príncipe de Gales mantenía con Camila Parker Bowles, a la que consideraba el amor de su vida y que finalmente fue la razón por la que Carlos y Diana se divorciaron. Diana llegó a declarar que en su matrimonio eran "tres personas" y eso siempre es "una multitud".

Muerte de Diana y boda con Camila

El 9 de diciembre de 1992, el primer ministro John Major anunció a la Cámara de los Comunes que los Príncipes de Gales se habían separado: "Se anuncia desde el Palacio de Buckingham que, con pesar, el Príncipe y la Princesa de Gales han decidido separarse. Sus Altezas Reales no tienen planes de divorciarse y sus posiciones constitucionales no se ven afectadas. Esta decisión se ha tomado de forma amistosa y ambos seguirán participando plenamente en la crianza de sus hijos".

Sin embargo, finalmente sí se divorciaron (en 1996) y un año después se produjo el golpe más duro y que abrió una nueva crisis institucional en la Monarquía Británica: la muerte de Diana en París en agosto de 1997, a raíz de la cual, Carlos tuvo que enfocarse en sus hijos.

Después de años de preparación y finalmente con la aprobación de su madre, Carlos se casó con el amor de su vida, Camila, en una ceremonia sencilla en el Palacio de Windsor y acompañado por su familia.

Algo inusual en la Familia Real: declaraciones públicas sobre asuntos de actualidad

Además de sus deberes oficiales y ceremoniales en el Reino Unido y en el extranjero como Príncipe de Gales, Carlos III se ha interesado vivamente por todas las áreas de la vida pública. Ha sido fundamental en la creación de más de 20 organizaciones benéficas durante 40 años, como The Prince's Trust, The Prince's Foundation y The Prince of Wales's Charitable Fund (PWCF).

El monarca también ha hecho algo que no es usual en los miembros de la Familia Real, es decir, ha apoyado públicamente una amplia variedad de causas públicas relacionadas con el medio ambiente, las comunidades rurales, el entorno construido, las artes, la atención médica y la educación. Sobre la crisis climática dijo: "Es una emergencia genuina y enfrentarla es absolutamente esencial".

Sin embargo, al convertirse en rey, él mismo reconoció que tendría que dejar de lado alguna de sus pasiones, como las organizaciones benéficas y los asuntos de gran importancia: "Sé que este trabajo continuará en las manos confiables de otros".

Todo el dinero y el patrimonio que tiene

Aunque los testamentos reales no se hacen públicos y lo que ocurra con gran parte de la riqueza personal de Isabel II, que incluye arte, joyas y dos residencias reales, Balmorak y Sandrigham, probablemente siempre será un secreto, el nuevo rey hereda el patrimonio de la corona y se convierte así en una de las personas más ricas del mundo.

La riqueza de la familia real también pasa por la línea de sucesión y asciende a más de 21.000 millones de dólares en tierras, propiedades e inversiones.

Carlos III, como nuevo monarca, hereda el patrimonio de la corona. Es, de lejos, la mayor parte de la fortuna familiar, con un valor estimado de 19.000 millones de dólares.

La vida de Carlos III, en imágenes