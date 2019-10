El inglés nivel Ana Botella de la ministra Carcedo

A la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, le tocó leer un discurso en inglés ante una Conferencia de Expertos en enfermedades infecciosas pero no parece que el inglés sea la materia que mejor domine. Recordó al famoso "relaxing cup" de Ana Botella.

La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, intervino en inglés en la VI cumbre mundial sobre la malaria, el sida y la tuberculosis que se celebra en la ciudad francesa de Lyon, donde ha comprometido cien millones de euros en tres años en inversiones para la lucha contra estas enfermedades.

Carcedo pronunció estas palabras en inglés: "Estoy orgullosa de repetir hoy las palabras del presidente Sánchez que anunció el compromiso de España de contribuir con una inversión de cien millones de euros en los próximos tres años".

La palabra que mejor pronunció en inglés fue ‘Sánchez’. Entenderla la entendieron los asistentes y bien que aplaudieron cuando confirmó que el Estado español vuelve a dar dinero al llamado Fondo Global contra la tuberculosis y la malaria.

La intervención de la ministra de Sanidad en funciones podría recordar a otras que han provocado la hilaridad como la de Ana Botella con su "Relaxing cup of café con leche in the Plaza Mayor".

O la del presidente del Santander, Emilio Botín.

