El cambio de vida radical de Rafa Mora: de la televisión a las calles

Hace unos años, Rafa Mora revolucionó el mundo de los famosos en España. Irrumpió como una de las figuras más populares de la noche a la mañana. Su peculiar forma de ser, unido a como él ha reconocido, el haberse fabricado un personaje y un guion perfecto, le convirtieron en una de las personalidades que más cobraba por los bolos en España. Tanto es así, que en redes sociales llegaba a acumular más seguidores que grandes figuras como futbolistas de primer nivel o cantantes de la primera línea nacional.

Todo pasa y Rafa Mora bien lo sabía. Si de algo está orgulloso, es de poder haber ayudado a los suyos. A su madre, a la que compró una casa en la playa. O a su hermana, a la que regaló un coche en el momento que más lo necesitaba. Un dinero que ganó con una vida frenética de discoteca en discoteca en la que tenía una particular estrategia para terminar su trabajo. Quitarse la camiseta, como reconoce en el podcast, Tengo un plan. Cuando lo hacía, se formaba tal lío que el personal de seguridad tenía que llevarle fuera del recinto. Él cobraba y el evento terminaba, doble punto para él.

En el citado podcast, reflexionaba sobre esa vida: "Claro que me he planteado varias veces si esa vida merece la pena, pero luego ves cómo los tuyos viven mejor de como vivían antes, ves que te permites tener una buena calidad de vida, que con 40 años ahora puedo disfrutar de familia y amigos, a día de hoy estoy disfrutando del éxito. ¿Merece la pena? A veces me lo he planteado, no ves a tu familia, estás cansado por tantas horas, la noche, ves que tienes muchos colegas de paso, necesitas cerca a los tuyos. Pero también sabes que eso no es eterno, algún día terminará y hay que aprovechar".

Su nueva vida

Por eso, ahora en otra etapa de su vida no lo ha dudado y se ha lanzado a opositar para ser Policía Local de Pozuelo de Alarcón en Madrid. Y va por muy buen camino, ya que ha obtenido un 8,04 de nota, la más alta de todos los candidatos.

Tal y como informa ABC, está a expensas de la prueba de méritos por lo que falta unos días para que sea oficial y sea uno de los 15 nuevos agentes que patrulle las calles de Pozuelo. No sabemos si seguirá utilizando su peculiar seña de identidad, aquel 'me río en tu cara' que se convirtió en una de las expresiones más imitadas por los jóvenes. Lo que sí, es que el cuerpo policial del municipio tendrá a uno de los agentes más conocidos de todo el país.