Cada cuánto hay que cambiar la sartén: Boticaria García explica por qué es peligroso reutilizarlas demasiado

Las sartenes son una herramienta fundamental en todas las cocinas. Es uno de los objetos que más usamos en nuestro día a día y por ello es muy importante mantenerlas en buen estado.

Existen sartenes de diferentes materiales y la vida útil de estos utensilios depende de varios factores que determinan si podemos tenerla durante toda la vida o debemos jubilarla a los pocos meses de comprarla.

La divulgadora científica, Marián García, conocida como 'Boticaria García' explica en el programa 'Zapeando' cuáles son las variables a tener en cuanta a la hora de renovar las sartenes.

Cada cuánto hay que renovar las sartenes

Como hemos explicado antes, no existe una fecha exacta, todo dependerá del tipo de sartén y el cuidado que le demos. No obstante, el motivo principal para deshacerse de este artículo de cocina es la pérdida de la propiedad antiadherente, porque sin ella, el calor no se reparte bien por la superficie y los alimentos pueden quedar pegados y quemarse.

¿Y qué hace que una sartén sea antiadherente? El Politetrafluoroetileno (PTFE), más conocido como teflón. "El teflón de las sartenes es un compuesto muy estable (siempre que no se caliente por encima de los 300ºC) que no reacciona con casi nada y no es peligroso para la salud", explica Boticaria.

Sin embargo, existe la creencia de que el teflón es tóxico, pero nada más lejos de la realidad. "El miedo al teflón viene por el material que sirve para pegar éste a la sartén y se llama ácido perfluorooctanoico (PFOA)", señala y añade que "este compuesto está clasificado por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el cáncer como posible cancerígeno".

Reutilizar mucho una sartén puede hacer que ésta se deteriore -se raye- y al hacerlo "se ponen en la superficie compuestos peligrosos que no están preparados para entrar en contacto con los alimentos, como ese PFOA", explica.

No obstante, gracias a una normativa de la Unión Europea, en el territorio comunitario el PFOA está prohibido desde julio de 2020, pero algunas sartenes antiguas todavía pueden contenerlo. Por eso, la experta recomienda comprar siempre las sartenes "en establecimientos que ofrezcan garantías y sean de calidad".

Cómo usar bien las sartenes para prolongar su vida útil

Boticaria García da una serie de recomendaciones para usar las sartenes de forma adecuada y evitar que se deterioren de forma prematura.