La cabalgata de los Reyes Magos de Cádiz provoca risas en las redes sociales: Estos son los mejores memes

Como cada año, es tradición que los Reyes Magos acudan a todas las ciudades de España para participar en la cabalgata la tarde antes de repartir los regalos que los niños abren la mañana del 6 de enero.

La ilusión, los regalos y los caramelos están garantizados, pero este año, la cabalgata de Cádiz no ha dejado indiferente a nadie y ha provocado las risas entre los usuarios de las redes sociales.

Estos son los mejores tuits sobre la Cabalgata de Cádiz

@Pivadecai ha agradecido lo sucedido: "GRACIAS CÁDI. Yo no me he reío más, hoy, porque no se puede. La mejor cabarrrrgata del mundo".

Por su parte, @Arisoura ha apuntado: "Todos en algún momento hemos sido el oso de la cabalgata de Cádiz".

Ana Rosa Berraquero ha explicado que se trata de una estrategia para que los niños se vayan pronto a la cama, ya que alguna de las figuras era terrorífica.

Incluso desde Valencia, Mirifei de Triana también ha querido agradecer las risas que le ha provocado la cabalgata de los Reyes Magos de Cádiz, "os juro que hacía semanas que no me reía yo de esta forma", dice.

"Las princesas de van de marcha", apostilla Carnabati.

La cabalgata también ha dejado "una bella estampa navideña", bromea Pedro Espinosa en su cuenta de Twitter.

El oso participó en la cabalgata tenía "un latigazo cervical mal curado", pero ya ha ido al médico, recuerda Dani Casellas.

Miguel Ángel Moreno apuesta que este año habrá una chirigota en los Carnavales que hable del oso polar.

Además, la delegada de Cultura de Cádiz, Lola Cazalilla Ramos, ha querido agradecer la participación del oso y su entrega en la cabalgata. "Te queremos", le recuerda.

Por otro lado, desde Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez está intentando hablar con el protagonista de la jornada, que no son los Reyes Magos, sino el oso polar.

Sin duda, la cabalgata de los Reyes Magos de Cádiz ha dado de qué hablar y ha arrasado en las redes sociales.