¿El azúcar de la fruta es perjudicial para la salud? Esto dicen los expertos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que en la última década, los españoles hemos disminuido el consumo de frutas hasta un 30%. Este dato es especialmente preocupante para los expertos en alimentación, quienes destacan la importancia de su ingesta.

A continuación, descubre cuáles son los beneficios que aportan las frutas y los mitos que existen sobre ellas, de la mano del director de Staynutri, Alejandro Sánchez, que ha alcanzado una gran popularidad en redes sociales, acumulando un total de 460.000 seguidores repartidos entre sus cuentas de Instagram y TikTok.

La fructosa: estas son las frutas que más la contienen

Muchas personas que se encuentran en un proceso de pérdida de peso y no cuentan con ayuda profesional, tienen la creencia de que consumir fruta es malo para la salud, debido al azúcar que presenta. Sin embargo, Alejandro asegura que "el cerebro sólo se nutre de azúcar, por lo que el cuerpo humano necesita unos niveles mínimos, ya sea de fructosa, de lactosa...". Además, considera importante resaltar que "el azúcar presente en la fruta no tiene nada que ver con el que utilizamos para endulzar un postre".

El director de Staynutri, que menciona el plátano como una de las frutas que más fructosa contiene, lanza una recomendación para las personas que tengan problemas de diabetes o necesiten disminuir su consumo de azúcar: "Será mucho más óptimo para ellos tomar la fruta al natural que en almíbar, ya que esta sustancia líquida está formada por azúcar (que no forma parte de la fruta) y agua".

¿Es malo cenar fruta por la noche?

Otra de las convicciones es que cenar fruta por la noche es malo, aunque Alejandro lo desmiente: "Es un mito. Es verdad que existen los círculos circadianos, los relojes biológicos... Pero en el 90% de la población no va a afectar en nada comerse dos o tres frutas por la noche. El cuerpo no sabe qué hora es y evidentemente, si tenemos un estilo de vida saludable, no hay ningún problema".

Propiedades y vitaminas que aportan las frutas

"Existen tres tipos de macronutrientes, que son: las grasas, los hidratos de carbono y las proteínas. Hay algunas que tienen en mayor composición potasio como el plátano y otras grasas como el aguacate, pero lo que más nos ofrecen las frutas son los hidratos de carbono", explica el director de StayNutri.

Por otro lado, el creador de contenido destaca que el aporte nutricional de las frutas es para todos el mismo, pero dependiendo de varios factores (estilo de vida, sistema hormonal...) nos van a beneficiar más unas frutas que otras. Por ejemplo, los deportistas de élite Rafael Nadal o Carlos Alcaraz siempre, en los descansos de sus partidos, consumen plátano porque la absorción de fructosa de esta fruta es más rápida.

"Hay poca educación nutricional"

El consumo de frutas se está reduciendo cada vez más, a lo que se le suma un gran desconocimiento acerca de todo lo relacionado con la nutrición y el concepto de 'comer sano', el cual a Alejandro no le gusta utilizar: "Quizás para alguien que no necesita consumir mucho azúcar, comerse un bollo no es comer saludable, pero para alguien con problemas alimentarios, sí lo es", matiza.

En el mundo de las redes sociales, donde el chef de profesión se mueve con soltura, existen muchos perfiles lanzando mensajes erróneos acerca de lo que es saludable o no lo es. Aún así, él no condena la falta de conocimiento, simplemente pide más educación nutricional: "Para mí la culpa no reside en quién se graba diciendo barbaridades, si no en el desconocimiento que hay sobre nutrición y lo poco que se hace para mejorar esto. Alejandro aboga por que exista una formación nutricional en formato ponencias, charlas, juegos, visualización de videos… ya que añadir una asignatura de alimentación en las etapas formativas es casi imposible a dia de hoy", defiende.