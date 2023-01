La UE autoriza las comercialización de dos insectos como nuevos alimentos: las diferentes formas de consumirlos

Desde el cuatro de enero en España es legal comercializar con el grillo doméstico. Se puede comprar y vender polvo parcialmente desgrasado de Acheta domesticus (grillo doméstico).

Para qué utilizará el polvo de grillo

La empresa Cricket One Co. Ltd solicitó en julio de 2019 solicitó la inclusión de este polvo desgrasado para que pueda utilizarse en numerosos alimentos. Tras solicitarlo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) estimó que este alimento es seguro en las condiciones de uso como panes y panecillos multicereales, galletas saladas y colines, barritas de cereales, galletas, pasta, salsas o pizzas.

Además, también es seguro su uso en distintos aperitivos como las patatas fritas.

Posibles reacciones alérgicas

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria consideró que este nuevo alimento podía también causar reacciones alérgicas a personas alérgicas a los crustáceos, los moluscos o los ácaros del polvo.

Otro alimento autorizado: larvas de escarabajo del estiércol

La EFSA ha autorizado también otro alimento: polvo de las larvas de Alphitobius diaperinus (escarabajo del estiércol).

La empresa Ynsect NL B.V. pidió la inclusión de este insecto como alimento el 7 de enero de 2018. La empresa, anteriormente conocida como Proti-Farm Holding NV, pidió que las larvas en sus formas congelada, en pasta (molidas), desecada y en polvo (molidas), pudieran utilizarse como ingrediente alimentario para la población en general.

Además, se pidió que la forma en polvo de este alimento pudiera utilizarse en complementos alimenticios, pero para poder consumirlos se debe tener más de 18 años.