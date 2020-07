Así está el mapa de rebrotes de coronavirus en España hoy

Durante las primeras semanas del mes de julio, los rebrotes de coronavirus ya afectan a casi todo el país. En este momento, todas las comunidades autónomas han notificado brotes. Preocupa especialmente el brote en Aragón y en Segrià (Lleida), donde se han tenido que tomar medidas de confinamiento para detener la transmisión comunitaria.

Los brotes de coronavirus activos hoy, jueves 16 de julio, en España, son los siguientes por comunidades autónomas:

Galicia

El brote de coronavirus registrado en A Mariña sigue en descenso al reducir sus casos activos a 140, lo que supone 11 menos que el miércoles, tras registrarse 14 altas y tres positivos.

Así lo ha informado este jueves el área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, que ha señalado que de las 92 PCR realizadas en la última jornada, tres han resultado positivas y 14 personas han recibido el alta tras superar la enfermedad, lo que sitúan los casos en 140.

Desde el inicio del brote las personas afectadas por COVID-19 que se han curado sobrepasan las 70 y han recibido al alta tras superar esta enfermedad.

De los 140 casos activos "la mayoría son asintomáticos o presentan síntomas de carácter leve", han destacado por parte del área sanitaria, y tienen la obligación de guardar cuarentena durante 14 días. De ellos, cinco personas con COVID-19 se encuentran ingresadas en el Hospital Público da Mariña y "su evolución es favorable".

Las restricciones de movilidad impuestas a causa de los rebrotes ya se han levantado, excepto en Burela, la más afectada por el repunte.

Asturias

El Gobierno del Principado declaró este martes un primer nuevo rebrote con tres contagios en la comarca occidental que está relacionado con la mujer de 52 años que fue diagnosticada la semana pasada tras regresar de la República Dominicana, ha anunciado en rueda de prensa el consejero de Salud, Pablo Fernández.

En las últimas horas se han detectado en el occidente dos casos directamente relacionados con la mujer y un tercero que aún está en estudio para determinar si también existe conexión, según ha detallado la directora gerenta del Sespa, Concepción Saavedra, quien ha valorado el buen funcionamiento del sistema de detección precoz y estudio de contactos.

Asturias, que hasta el pasado 7 de julio había encadena veinticinco días sin nuevos positivos, dejó así de ser la única comunidad autónoma en la que aún no se había detectado un nuevo brote tras entrar en la fase de nueva normalidad.

Cantabria

La Consejería de Sanidad ha confirmado tres nuevos casos positivos en Cantabria, uno de ellos otro de los diez pescadores gallegos que están confinados desde el fin de semana en el albergue de Solórzano, donde otros tres de sus compañeros también siguen con coronavirus. El pasado viernes se dio a conocer que un pescador de Burela (Lugo) que había llegado a Santoña en su barco, para descargar el bonito de la costera que está ahora abierta, había dado positivo en la covid-19. El sábado se conoció que otros dos compañeros, de ese buque y de otros dos barcos, también gallegos y atracados en ese puerto, habían dado positivo con coronavirus, por lo que los tres y otros siete pescadores que iban en las embarcaciones, fueron confinados en el albergue que el Gobierno cántabro ha habilitado en Solórzano.

La Rioja

Salud ha detectado en este fin de semana en La Rioja un total de 24 nuevos casos de COVID-19, tres de ellos pertenecientes a un mismo brote, detectado en el Hospital San Pedro de Logroño. Como consecuencia de estos casos, entre 110 y 115 personas permanecen ahora mismo en situación de cuarentena en la comunidad y se les están haciendo las pruebas pertinentes para cortar la cadena de transmisión cuanto antes.

Como ha explicado en rueda de prensa el director general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Enrique Ramalle, la mayor parte de los 24 casos son aislados, a excepción del brote riojano de tres personas; dos positivos procedentes del País Vasco; y otros cinco casos que proceden del brote de Tudela (Navarra).

Ramalle ha detallado que, en el caso del brote riojano, el origen ha sido un paciente que ingresó el pasado 1 de julio en el Hospital San Pedro de Logroño, y al que, como es la norma general, se le hizo un PCR en el momento de su llegada. Una prueba que salió negativa.

País Vasco

El dispositivo instalado el miércoles en el frontón Betoribar de Tolosa realizó 200 pruebas PCR ante la posibilidad de transmisión comunitaria del brote detectado en la localidad guipuzcoana, del que se han confirmado otros ocho nuevos casos positivos con lo que suma un total de 22 infectados.

El Departamento de Salud pidió ayer a todos los que hayan pasado por el bar Elorri, ubicado en la calle Pintor Lekuona de Tolosa, entre el 10 y el 14 de julio, que contacten con los centros de salud de la comarca de Tolosaldea para coger hora y hacerse pruebas en el frontón Beotibar.

El dispositivo para controlar este foco, que es un derivado del de Ordizia, comenzó a hacer las pruebas a las 16.00 horas de ayer y tiene previsto llevar a cabo unas 800 diarias.

Navarra

El brote de coronavirus vinculado a un almuerzo de Sanfermines celebrado el día 6 de julio en Pamplona ha registrado 13 casos nuevos en las últimas horas, por lo que acumula ya un total de 21 afectados.

Además, se han registrado otros tres focos que el Gobierno foral califica como "más limitados". Uno de ellos se registra en Tierra Estella, otro en Tudela y otro en una localidad de la Comarca de Pamplona. En cuanto al brote originado en una boda en Tudela, el Ejecutivo considera que está "estabilizado", al registrarse dos casos nuevos, acumulando un total de 36.

Navarra ha registrado en las últimas horas 22 nuevos casos positivos de COVID-19, dos de ellos relacionados con un nuevo brote en la comarca de Pamplona, que suma cuatro afectados, según los datos provisionales recabados por el Instituto de Salud Pública y Laboral. En lo que respecta al brote anterior de la comarca de Pamplona, ayer se registró un nuevo positivo, que suman un total de 13 casos y los brotes del almuerzo del día 6 de julio y de la boda de Tudela permanecen, de momento, en un acumulado de 24 y 37 casos, respectivamente.

Aragón

Preocupa la situación en Aragón, donde las cifras notificadas de infectados en los últimos días han sido de 68 casos el viernes, 10 de julio, otros 68 el sábado, 128 el domingo, 32 el lunes, 83 el martes y 166 este miércoles. En uno de los peores momentos de la pandemia, la cifra de nuevos positivos fue de 209 el 2 de abril, 199 el día 3, 179 el 4 y 154 el día 5 de abril.

No obstante, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha manifestado que si bien se está dando una tendencia ascendente en el número de contagios de la COVID-19 en la Comunidad autónoma y las cifras absolutas de infectados diarios pueden ser similares a las que hubo durante el confinamiento, "no es comparable la situación actual" ya que "no hay estrés en el sistema sanitario": "Ni en la ocupación de las camas, que no tiene nada que ver" con los peores momentos de la pandemia, ya que hay 71 personas hospitalizadas por la COVID-19, cuando en otras situaciones "con el mismo número de contagios había 1.400".

El Gobierno de Aragón ha ordenado este jueves el sacrificio de la totalidad de los visones, 92.700, de una explotación de La Puebla de Valverde (Teruel), una medida "drástica", después de que hayan aumentado los contagios entre los animales en los cuatro test realizados desde mayo. Por otro lado, Repollés ha achacado al "efecto temporeros" que la comunidad sea la región con el mayor número de nuevos contagios por Covid.

Cataluña

Los casos positivos de SARS-CoV-2 acumulados desde el inicio de la pandemia en Cataluña ascienden a 78.302, lo que supone 938 más que ayer, de los que 250 son de la ciudad de Barcelona, y 199 corresponden a la Región Sanitaria de Lleida.

El último fallecimiento en la comarca del Segrià comunicado el miércoles ocurrió el lunes y se suma a las dos personas que murieron también por COVID el día 10 y a la que falleció el día 7, tres días después del cierre perimetral de la zona.

Los casos positivos por coronavirus en la ciudad de Lleida han aumentado un 41% en una semana, al pasar de los 381 de la semana pasada a los 539 actuales.

Sin embargo, los hospitales de Lleida han reducido el número de pacientes con COVID-19 ingresados en las últimas horas y hoy hay nueve menos que ayer, según han informado el Departamento de Salud.

A partir de hoy entran en vigor las nuevas restricciones en Lleida y otros siete municipios de la comarca del Segrià, así como de algunos barrios de l’Hospitalet de Llobregat. También preocupa la situación en Barcelona, donde su alcaldesa Ada Colau ha descartado un confinamiento general, pero no que se tomen más medidas para frenar la transmisión comunitaria.

Castilla y León

Castilla y León ha registrado en las últimas horas dos nuevos brotes, uno de ellos en un campamento de la localidad soriana de Salduero, con ocho positivos, y otro en Valladolid, donde hay veinte personas contagiadas.

Se mantiene activo el brote de COVID-19 registrado en el Hospital Río Hortega de Valladolid, con 38 afectados entre personal del centro sanitario, pacientes y personas ajenas al hospital. Aunque se da por controlado, aún no está cerrado.

En Soria, Delegación Territorial de la Junta declaró un brote en un campamento en la localidad de Salduero con ocho positivos, siete en menores y uno en un adulto. Mientras que otras 17 pruebas han resultado negativas.

El campamento se inició el día 8 de julio y al mismo llegaron 58 personas, 43 de ellos menores en su mayoría procedentes de Asturias, Aragón y Madrid. El viernes 10 una menor tuvo síntomas y el sábado 11, en el Centro de Salud de Covaleda (Soria), se le realizó una prueba PCR cuyo resultado, conocido este domingo, resultó positivo.

Comunidad de Madrid

Hasta ahora, la Comunidad de Madrid tenía tres focos activos: uno en una empresa con cuatro contactos, otro en un entorno familiar con siete casos y el último que apareció la semana pasada y en el que se contabilizan siete casos leves.

Sin embargo, este martes se confirmaron ocho nuevos positivos por COVID-19 en Malasaña, entre los pacientes del Centro de Salud Palma-Universidad. La evolución de los casos detectados en la zona, sitúa al distrito Centro como el que más tasa de incidencia tiene en la ciudad.

Extremadura

Extremadura ha notificado hasta la fecha ocho brotes activos en el Área de Salud de Badajoz, que en total suman 109 positivos

Castilla-La Mancha

La Junta señala que el brote de la localidad de Socuéllamos está estabilizado a pesar de ser en estos momentos el más activo y de que haya hecho "rastrear a cientos de personas". Cuenta con 18 positivos, y de los contactos directos de esos casos, 28 han dado negativos y 17 están a la espera de conocer el resultado de la prueba. Los brotes de del edificio de la calle Baños de Albacete y el de Tarazona de la Mancha están "controlados".

Murcia

El presidente Fernando López Miras apunta a cuatro brotes "contenidos". Asimismo, informan de que actualmente hay 94 personas afectadas por coronavirus de las que ninguna está ingresada en UCI. Los casos relacionados con el brote de vinculado con un vuelo procedente de Bolivia ascienden ya a 65.

Andalucía

Andalucía mantiene 14 brotes activos de coronavirus --once en fase de investigación y dos en fase de control-- en las provincias de Almería, Granada, Málaga, Córdoba y Jaén con un total de 249 casos confirmados --47 más en 24 horas-- tras sumar dos nuevos en el Poniente almeriense, con 31 positivos, y el distrito Sur de Jaén, con cuatro, y dar por superado uno en el distrito sur de Granada con seis contagios, según ha informado este miércoles la Consejería de Salud y Familias.

Islas Baleares

Baleares suma en total 12 brotes activos: Diez en Mallorca, con un total de 50 casos positivos, uno en Menorca, con tres casos positivos, y otro en Ibiza, con 10 casos positivos.

Islas Canarias

Canarias ha registrado cinco positivos más en las últimas 24 horas. En total hay 81 casos positivos de los que dos están en UCIy el resto (79) están bajo vigilancia en sus domicilios.

Comunidad Valenciana

En la Comunidad de Valencia un total de 30 municipios han sumado nuevos positivos por coronavirus durante el fin de semana. De ellos, Valencia (24) y Foios (12) son los que más casos han registrado. Esta última duplica el total de casos que ha tenido desde el inicio de la pandemia debido a un brote familiar.

En cuanto a los focos de Burriana y Santa Pola se aprecian siete casos nuevos en la primera y cuatro casos más en la segunda. Además, se ha detectado un nuevo brote familiar, con tres afectados, en Fortaleny (Valencia).

Seguro que te interesa:

Coronavirus España: última hora de los rebrotes, nuevos casos, datos de hoy y homenaje a las víctimas