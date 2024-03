Así es el bar que Pablo Iglesias abrirá en Lavapiés: la taberna Garibaldi

El expresidente del Gobierno y exlíder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha decidido dar el salto al mundo de la hostelería y convertirse en un empresario hostelero en el madrileño barrio de Lavapiés.

Según ha adelantado 'La Vanguardia', será un bar-restaurante situado en la Calle Ave María del barrio de Lavapiés y abrirá sus puertas el próximo martes 19 de marzo. Su nombre será 'Taberna Garibaldi' haciendo alusión al Batallón Garibaldi, formado por las Brigadas Internacionales que durante la Guerra Civil participaron en defensa de la Segunda República Española.

"'Las tabernas son el último bastión de la libertad del proletariado', Kautsky, el renegado", reza la publicación en 'X' de Pablo Iglesias que acompaña a la noticia de 'La Vanguardia' sobre la apertura de su nuevo bar-restaurante.

Habrá también programación cultural

El negocio no solamente es del exlíder político, sino que también participan de él el poeta Sebastián Fiorilli y el cantautor Carlos Ávila. Y además, no sólo será un local en el que se sirva comida y bebida, sino que habrá programación cultural: conciertos, encuentros poéticos, presentaciones de libros, etc.

Iglesias ya avisó hace unos cuantos meses de la intención de abrir un restaurante que fuera "sólo para rojos": "Vamos a montar un sitio donde podamos ir nosotros a tomar cervezas. Va a ser una cosa viejuna, donde podamos hacer los guisos que a nosotros nos gustan", dijo hace tiempo a un reportero.