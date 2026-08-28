Arranca la operación retorno: Cuándo es mejor volver de vacaciones este fin de semana, según la DGT

La operación retorno del verano ha arrancado este viernes a las 15:00 horas y se prolongará hasta la medianoche del lunes 31 de agosto. La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 6,88 millones de desplazamientos de largo recorrido durante estos cuatro días, en uno de los periodos de mayor intensidad de tráfico del año. El dispositivo coincide con el final de las vacaciones de agosto para buena parte de los españoles. Para evitar las principales retenciones, la DGT recomienda planificar los desplazamientos y consultar el estado de las carreteras antes de salir.

Domingo por la tarde, el peor momento para volver

La mayor intensidad de tráfico se concentrará previsiblemente entre la tarde del domingo y el lunes. En concreto, la DGT sitúa entre las 16:00 y las 23:00 horas del domingo la franja con mayor volumen de circulación de todo el dispositivo. El viernes, las horas más complicadas serán entre las 16:00 y las 22:00 horas, coincidiendo con las salidas del fin de semana. El sábado se espera mayor tráfico entre las 9:00 y las 13:00 horas, mientras que el domingo por la mañana también habrá dificultades en los accesos a las zonas de playa.

El lunes, último día de la operación, se prevén desplazamientos cortos durante la mañana y picos de tráfico entre las 16:00 y las 23:00 horas, cuando coincidirán los últimos regresos de vacaciones con quienes ya hayan retomado su jornada laboral. Por tanto, para evitar las horas punta, las opciones más favorables para regresar serán el sábado por la tarde o el domingo por la mañana fuera de los accesos a las playas.

Los principales ejes y las zonas de costa, bajo vigilancia

La DGT no ha concretado por ahora kilómetros o tramos específicos con previsión de retenciones, pero señala como puntos especialmente sensibles los principales ejes de comunicación, los pasos fronterizos, las zonas costeras y los accesos a los grandes núcleos urbanos.

Tráfico recomienda comprobar el estado de las carreteras antes de iniciar el viaje y utilizar itinerarios alternativos cuando sea posible, especialmente durante las franjas de mayor intensidad. Además, el retorno coincide con los primeros días de La Vuelta a España en territorio nacional, por lo que la carrera puede provocar cortes de circulación y restricciones puntuales en las provincias por las que transcurra el recorrido.

Casi 30.000 vuelos en cuatro días

El regreso de vacaciones también se notará en los aeropuertos. Aena prevé 29.592 operaciones entre este viernes y el lunes, un 2,6% más que durante la operación retorno del verano pasado. El domingo será la jornada con mayor actividad, con 7.492 vuelos programados, mientras que este viernes están previstas 7.433 operaciones. El sábado habrá 7.434 y el lunes 31 de agosto, 7.233.

En Madrid-Barajas se han programado 4.972 vuelos durante estos cuatro días, un 6,4% más que un año antes, y en Barcelona-El Prat, 4.421, un 2,2% más. Ambos aeropuertos superarán las 1.000 operaciones diarias durante todo el dispositivo. Con este escenario, tanto en carretera como en los aeropuertos, el final de agosto se presenta como uno de los momentos de mayor movilidad del verano.