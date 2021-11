El aplaudido discurso de Miquel Montoro contra el bullying: "¿Por qué se tienen que reír de ti por ser diferente? No es justo"

Miquel Montoro es toda una estrella de Internet. Su famosa frase de "ostia pilotes" al ver que su madre le había preparado su plato preferido le lanzó al estrellato y desde entonces hemos conocido la cara más divertida y campechana del joven 'youtuber'.

Sin embargo, la vida Miquel, de 15 años, no siempre fue fácil y ahora en un vídeo para la campaña de la Liga ABC 'Actuamos contra el bullying' el joven ha confesado que sufrió acoso escolar en su infancia.

"Yo siempre he estado grasito, gordito. Se reían de mí por ser como yo era", comienza relatando en su discurso contra el bullying. Miquel explica que el acoso que sufrió se debió en parte a que no compartía las mismas aficiones que sus compañeros: "A mi las Play nunca me han gustado, yo siempre he sido de campo".

"¿Por qué se tienen que reír de ti por ser diferente? Eso no es justo. Yo siempre he dicho que el que se está riendo de ti es un cobarde, porque tiene que hacer eso para ser más que tú", ha reflexionado.

El 'youtuber' y 'streamer' sufrió acoso escolar durante cuatro por parte de una generación que se regía por "ser lo más o no ser nadie": "Un día vale ,dos también, tres... pero cuando lo hacen cuatro años, ya va a ser que no".

Miquel se pregunta, además, por qué siempre es el acosado el que tiene que cambiar de colegio: "A veces parece que somos nosotros los culpables, y es muy injusto", ha revindicado.

Una época que el joven recuerda con amargura pero de la que ha conseguido recuperarse y hoy en día asegura sentirse "más fuerte": "Eso son cosas que te ayudan a ser más fuerte en la vida, porque mira, yo ahora mismo he empezado a ser un poquito conocido".