Andy & Lucas anuncian su separación por motivos de salud tras 20 años en los escenarios

El mítico dúo musical Andy & Lucas han anunciado en El Hormiguero que se separan. Una dura determinación ante la que no han tenido otra opción por prescripción médica de Lucas que así lo ha comunicado: "Llevo todo el día con un pellizco en el estómago. Hace cinco años tomé las riendas empresariales de Andy y Lucas y me gusta llevarlo todo al detalle. Hace unos años me empezaron a dar unos mareos. Llevo un válvula y creo que lo mejor es bajar un poco el ritmo. Es el momento de hacer un gira despedida para nuestro público. Sin salud no somos nadie".

Andy ha querido aclarar que no es una separación como tal pero el futuro es incierto: "No es separarnos, es tomarnos un descanso pero no sabemos si vamos a volver". Tienen cuatro fechas fijadas para su gira en Cádiz, Sevilla, Barcelona y Madrid. "Si viendo esas fechas lo llenamos, abriríamos el abanico para estirarlo un poco más".

"Todos los días tomo mis dos o tres pastillitas. Tengo 41 años y hay que tomarse la vida con más calma, tengo estrés y necesito un descanso. Llevamos 20 años sin parar. Y no solo es los conciertos, miro hasta el merchandising de las tazas", reconoce Lucas que ha seguido los consejos médicos: "El cardiólogo me comentó que la válvula no iba como tenía que ir, aunque con la pastilla estoy estable. Hay que pensar en la familia y en los hijos".

Andy y Lucas saltaron a la fama en 2003 con su conocido tema 'Son de Amores' en un disco que vendió 750.000 copias. Un año después sacaron el álbum 'Desde mi barrio', triple disco de platino. En 2007 salió 'Ganas de vivir'. A continuación 'Con los pies en la tierra' en 2008, 'Pido la palabra' en 2010 y 'El ritmo de las olas' en 2012. En 2016 editaron su último álbum con Sony, 'Imparable', tras lanzar dos recopilatorios al mercado ('Más de diez' en 2014 y 'Esencial' en 2016). En 2018 sacaron con su propio sello discográfico el disco 'Nueva Vida'