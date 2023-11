Qué es una cardiopatía, la enfermedad que sufre Lucas y por la que se separa de Andy

El mítico dúo gaditano Andy & Lucas han confirmado su separación después de 20 años en los escenarios. Según explicaron durante una entrevista en 'El Hormiguero', el fin del dúo se produce por un problema de salud de Lucas, al que han diagnosticado una cardiopatía. "Sin salud no somos nadie", comentó el artista.

"Llevo todo el día con un pellizco en el estómago. Hace cinco años tomé las riendas empresariales de Andy y Lucas y me gusta llevarlo todo al detalle. Hace unos años me empezaron a dar unos mareos. Llevo un válvula y creo que lo mejor es bajar un poco el ritmo", confirmó Lucas. Sin embargo, Andy ha aclarado que no se trata de una separación, sino de "un descanso" del que no saben si volverán.

Por su parte, ofrecerán un último adiós al público con una gira de despedida. De momento, hay cuatro fechas fijadas para su gira en Cádiz, Sevilla, Barcelona y Madrid. "Si viendo esas fechas lo llenamos, abriríamos el abanico para estirarlo un poco más", añadió Lucas.

¿Qué es una cardiopatía?

Según la Fundación Española del Corazón, una cardiopatía isquémica es una "enfermedad ocasionada por la arterosclerosis de las arterias coronarias", es decir, "las encargadas de proporcionar sangre al músculo cardiaco (miocardio)".

Además, confirman que la arterosclerosis coronaria "es un proceso lento de formación de colágeno y acumulación de lípidos (grasas) y células inflamatorias (linfocitos)". Se trata de tres procesos desembocan en el estrechamiento (estenosis) de las arterias coronarias.

La Fundación Española del Corazón recalca que aunque este proceso empieza en las primeras décadas de la vida, pero "no presenta síntomas hasta que la estenosis de la arteria coronaria se hace tan grave que causa un desequilibrio entre el aporte de oxígeno al miocardio y sus necesidades". Es ahí cuando se produce una "isquemia miocárdica (angina de pecho estable) o una oclusión súbita por trombosis de la arteria, lo que provoca una falta de oxigenación del miocardio que da lugar al síndrome coronario agudo (angina inestable e infarto agudo de miocardio)".

Tipos de cardiopatía

Infarto agudo de miocardio.

Angina de pecho estable.

Angina de pecho inestable.

Causas de la cardiopatía