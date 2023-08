Un amigo de Daniel Sancho: "Su lío con Edwin Arrieta podría ser más gordo de lo que pensamos"

Ha pasado casi una semana desde que Daniel Sancho fuera detenido en Tailandia acusado del asesinato de Edwin Arrieta, conocido cirujano colombiano. En un principio, el hijo de Rodolfo Sancho fue quien denunció la desaparición de su compañero y negó tener algo que ver, pero tras el hallazgo cada vez mayor de evidencias que apuntaban a él, decidió confesar el crimen: le había asesinado, desmembrado y repartido sus restos por distintos puntos de Koh Panghan, la isla en la que se encontraban ambos pasando unos días.

¿Qué relación tenían Arriega y Sancho?

Son muchas las incógnitas que rodean el caso, una de ellas, la relación que tenían ambos. Si bien en un primer momento se apuntó a una posible relación sentimental desde hacía más de un año, el propio Daniel Sancho explicó que él era "un rehén" de Arrieta: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho".

"Él estaba obsesionado conmigo . Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio", señaló.

Un motivo "con mucho dinero de por medio"

El acusado, que ya ha ingresado en prisión y está a la espera de juicio, confesó que Arrieta llegó a prestarle hasta 10.000 euros para ayudarle a montar un restaurante en España. Y eso es a lo que se refiere una información en exclusiva publicada por la revista Semana, que ha podido hablar con un amigo de la infancia de Sancho.

Este amigo asegura que entre Edwin Arrieta y Daniel Sancho "podría haber existido un problema económico con mucho dinero de por medio", y que no "hablamos de pequeñas cantidades, como los 10.000 euros a los que ha hecho referencia Daniel, sino de grandes cantidades".

En cualquier caso, parece que el círculo de amistades del hijo de Rodolfo Sancho no "da crédito" a lo que ha sucedido la última semana, según publican varios medios de comunicación, a los que han asegurado que detrás de la figura del cirujano sospechan que hay algo más de lo que inicialmente se ha contado.