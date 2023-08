Primeras declaraciones de Rodolfo Sancho tras conocer la confesión de su hijo Daniel: "Estoy firme y tranquilo"

La vida del célebre actor español Rodolfo Sancho ha dado un giro de 180 grados en las últimas semanas: después de conocer que su hijo Daniel, de 29 años, ha confesado haber asesinado y descuartizado al cirujano Edwin Arrieta en Tailandia, el veterano actor ha viajado hasta el país asiático para conocer de primera mano el transcurso en las investigaciones.

El actor, conocido por su participación en series como El Ministerio del Tiempo o La Señora, se ha mostrado discreto y solo se ha pronunciado, por el momento, en un comunicado pidiendo "el máximo respeto" y prudencia a los medios de comunicación, temiendo que la burbuja mediática puedan interferir en el transcurso de la investigación.

Primeras declaraciones de Sancho

Sin embargo, Rodolfo Sancho ha roto su silencio ante el periodista de Espejo Público Alex Sánchez, al que ha ofrecido, en exclusiva, unas escuetas declaraciones. Tal y como explica el periodista en el programa presentado por Susanna Griso, Sánchez se habría puesto ayer en contacto con el actor por vía telefónica para conocer sus impresiones acerca de lo ocurrido, sin recibir respuesta en un comienzo.

Sin embargo, el periodista sí que recibiría más adelante una respuesta por parte del veterano actor, que devolvió la llamada y habló con Alex Sánchez durante 48 segundos. "Estoy firme y tranquilo" declaró Sancho, que afirmó que se pondría de nuevo en contacto con el periodista. "Agradezco vuestro cariño" ha querido añadir Rodolfo Sancho que, según el periodista de Espejo Público, habría empleado un tono sereno durante su breve declaración.

Aunque hasta hoy el actor no había ofrecido declaraciones a ningún medio de comunicación, la familia del acusado, que se encuentra en la prisión de Koh Samui, sí que publicó ayer un comunicado, emitido por el abogado de la familia, Fernando Oca: "Sentimos mucho el fallecimiento de Edwin y acompañamos en el sentimiento a la familia" rezaba el comunicado, en el que los allegados de Daniel Sancho afirman que no pueden comentar los sucesos para no inmiscuirse "en la investigación" y "para respetar el momento tan doloroso" que están viviendo las familias durante estos últimos días.

Desde comienzos de esta semana el actor se encuentra en Tailandia para acompañar a su hijo.

