Adiós a los triángulos de la DGT: la fecha límite para tener este nuevo dispositivo en tu coche

La obligatoriedad de llevar los triángulos de emergencia en el coche está llegando a su fin. Este 2025 será el último año en el que los conductores deberán tener siempre a mano este dispositivo usado para preseñalizar los accidentes y será a partir del 1 de enero de 2026 la DGT obligará a llevar el dispositivo V-16.

El V-16 es una especie de luz que deberá colocarse en el techo del vehículo para indicar que este ha quedado inmovilizado en la carretera o que su carga se encuentra caída caída sobre la calzada. Así, se elimina la necesidad de que el conductor salga del vehículo para colocar los triángulos, ya que con este dispositivo podrá señalizarlo desde dentro sacando únicamente el brazo por la ventana.

Estas luces deben ser imantadas para colocarse fácilmente en el techo del vehículo, la luz debe emitir una señal luminosa 360º de alta intensidad durante al menos 30 minutos, deben funcionar en un rango de temperaturas de entre -10ºC y 50º y asegurar su eficacia en diferentes condiciones climáticas, y deben conectarse y ser compatibles con la plataforma DGT 3.0. Así podrá enviar la ubicación del vehículo en tiempo real para alertar al resto de conductores y a los servicios de emergencia.

El objetivo de la DGT es mejorar la seguridad vial y la eficiencia en la gestión del tráfico mediante tecnologías avanzadas y obedece a una Directiva del Parlamento y el Consejo Europeo.

Durante 2025 no será obligatorio llevar la luz V-16 en el vehículo, pero sí lo será la posesión de los triángulos de emergencia de los que es recomendable no deshacerse porque seguirán siendo requeridos en otros países europeos. Puesto que no ocupan apenas espacio, una opción viable es mantenerlos en el vehículo para evitar posibles contratiempos en caso de viajar al extranjero.

Las multas por no contar con el V-16 a partir del 1 de enero de 2026 podrían alcanzar los 80 euros.