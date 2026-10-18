Adif reabre este lunes la doble vía del AVE Madrid-Barcelona tras reparar los daños del incendio

Adif prevé poner a disposición de las operadoras a lo largo de este lunes la infraestructura ferroviaria para restablecer la circulación de la línea del AVE Madrid-Barcelona por ambas vías entre las localidades zaragozanas de Ricla y Plasencia de Jalón. Este tramo se vio afectado por el incendio de una de las cabezas tractoras de un tren de alta velocidad ocurrido el pasado lunes a la altura del punto kilométrico 256,2 de la vía I (sentido Barcelona), lo que obligó a suspender la circulación por ambas vías en un primer momento.

Según ha informado Adif, tras el incendio, Renfe evaluó la situación para iniciar los trabajos de retirada de la parte útil del tren y desde la noche del 15 de octubre, de la parte incendiada. Los días posteriores continuaron las labores de desmantelamiento de los componentes estructurales del tren restantes y Adif inició los trabajos de reposición y acondicionamiento de la vía para lo que se movilizó a más de 20 operarios y técnicos.

Tras los trabajos realizados, la previsión es restablecer la circulación por vía doble a lo largo de la jornada de este lunes y ponerla a disposición de las operadoras ferroviarias con el fin de que restituyan su oferta de servicios comerciales.

Renfe reprogramó más de 60 trenes

Hasta el pasado jueves, Renfe programó 65 trenes hasta que se 'calmase' la situación. Con el objetivo de mantener la movilidad y preservar el mayor número posible de plazas, Renfe informó de manera individual a los pasajeros afectados y puso en marcha un plan operativo que combinaba trenes en doble composición con ajustes horarios en algunos servicios.