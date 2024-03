La acusación de Alves recurrirá su libertad pero cree que el tribunal "no cambiará de opinión"

La abogada de la acusación particular contra Dani Alves, en representación de la denunciante de la agresión sexual por la que está condenado, ha recurrido este lunes la decisión de dejarlo en libertad provisional, un recurso que "aún no está resuelto aunque previsiblemente la sala no cambiará de opinión".

Así lo ha confirmado Ester Gracia este lunes en declaraciones a TV3 recogidas por en referencia a que el recurso lo estudiarán los mismos magistrados de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona que el miércoles pasado decidieron dejar al futbolista en libertad provisional bajo fianza de un millón de euros.

Para la abogada, la decisión del tribunal no se ajusta a derecho y ha enfatizado que "en casos con penas similares no se ha acordado en ningún caso la libertad provisional" del condenado a la espera de que la condena sea firme.

Ha remarcado que la sentencia que le impone cuatro años y medio de prisión no solo la ha recurrido la defensa (que persigue la absolución) sino también la Fiscalía y la acusación particular a la que ella representa, estas dos últimas para reclamar elevar la pena.

Sobre cuánto puede tardar en resolver su recurso para anular la libertad provisional, como también ha pedido Fiscalía, García ha recordado que "la tramitación de esta causa ha sido preferente, como cualquier otra causa cuando el investigado está privado de libertad de libertad, y el hecho de que ya esté en libertad ya no da ese carácter preferente".

"Nadie puede dudar de la capacidad económica"

Preguntada por si cree Alves ha tardado cinco días en depositar la fianza a modo de estrategia de cara a la evaluación de su capacidad económica que pueda hacer el tribunal más adelante, ha replicado: "Creo que nadie puede dudar de la capacidad económica alta del procesado, esta capacidad se tuvo en cuenta desde el inicio del procedimiento para poner en acento en las posibilidades de riesgo de fuga".

Ha recordado que ha tardado cinco días en total, desde el miércoles de la semana pasada, contando el fin de semana que es inhábil, y aunque ha afirmado que no le consta que sea así ha hipotetizado que "a lo mejor ha tenido que hacer algún tipo de transacción internacional", que suelen comportar al menos 48 horas, y en este sentido ha recordado que la mayoría de empresas en las que tiene cargo de administrador o es inversor están en Brasil.

Sobre cómo se encuentra la denunciante, ha contestado: "No puedo decir que esté bien, de hecho hoy he intentado hablar con ella pero me decía que no podía ni coger el teléfono".

Ha recordado que la joven llegó muy debilitada al juicio, en febrero, "y esta medida no ayuda en absoluto a su recuperación emocional".