Los 50 consejos del Gobierno para ahorrar energía en los hogares españoles

De cara a la llegada del otoño y después de las obligaciones impuestas en el Real Decreto-ley 14/2022, convalidado en el Congreso este jueves 25 de agosto con reticencias del PP, el ejecutivo está preparando una campaña de concienciación compuesta por más de 50 medidas concretas de eficiencia con las que rebajar el gasto de luz, gas y carburante de los hogares españoles.

La coordinación de esta campaña corre a cago del Ministerio para la Transición Ecológica, que considera que uno de los mensajes clave que debe transmitir es que todos y cada uno de los ciudadanos pueden contribuir a reducir sus consumos de energía "sin renunciar en absoluto al confort" y a la comodidad.

La contención total del gasto busca cumplir con el compromiso adquirido con Bruselas de restar al consumo nacional de gas hasta un 7%. No obstante, debido a los elevados precios energéticos, el gasto se ha controlado de manera histórica incluso antes de que entrase en vigor el plan de medidas introducido por La Moncloa el lunes 1 de agosto de 2022.

Sin embargo, todo apunta a que la crisis se agrava: el mercado prevé precios aún más caros de la luz y del gas para 2023. Por este motivo, y tal y como ha informado El Confidencial, el Gobierno se ha propuesto influir en la población para que aumente su ahorro de energía. Y no es para menos, ya que la situación es bastante grave.

España sufre la mayor tasa de inflación desde los años ochenta (+10,3%) debido en gran medida a la subida de las materias primas energéticas. De esta forma, la campaña se fija en varios frentes como, por ejemplo, "el uso correcto de la calefacción o el agua caliente y los electrodomésticos, el equipamiento de la cocina, la iluminación, el aire acondicionado, etc.".

También hace especial hincapié en la movilidad eléctrica, la conducción eficiente, y el uso del trasporte colectivo para los desplazamientos urbanos.

Estructurados en distintos bloques

Las recomendaciones que ha dado el Gobierno están estructuradas en numerosos bloques: Calefacción y climatización en invierno, cómo hacer un mejor uso del agua sanitaria, consejos para gastar menos en luz o el correcto energético de los electrodomésticos. De la misma manera, hay recomendaciones para aplicar en el transporte, en viviendas nuevas o en la oficina.

No obstante, el Ejecutivo es consciente de que existe la posibilidad de que este plan de medidas específicas no sea suficiente y tendrá que ir a más en el plan de contingencia que presentará a la Comisión Europea en septiembre. Según ha asegurado, la intención es añadir las recomendaciones de las comunidades autónomas y de los grupos parlamentarios.

Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, anunció este jueves 25 de agosto que desde el viernes abriría una ronda de contactos para elaborar dicho plan de contingencia. La primera reunión será este viernes con el CEO de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri.

Ahora bien, ¿en qué consisten estas más de 50 medidas de ahorro energético?

Recomendaciones para el aislamiento de la casa

1. Reforzar el aislamiento de todos los cerramientos exteriores al rehabilitar.

2. Dobles ventanas y carpintería con rotura de puente térmico.

3. Evitar fugas en los cajetines de las persianas.

4. Detectar (con una vela) y evitar corrientes de aire en los interiores.

5. Tapar infiltraciones con silicona u otros materiales de puertas y ventanas.

Consejospara ahorrar en calefacción

1. Mantener la casa a un máximo de 21º en invierno.

2. Apagar la calefacción mientras duerme y ventilar por la mañana antes de encender.

3. Colocar válvulas termostáticas en radiadores o termostatos programables.

4. Bajar el termostato a 15º si se ausenta de casa.

5. Tener siempre la caldera a punto.

6. Purgar los radiadores al iniciarse la temporada.

7. Evitar cubrir los radiadores.

8. Ventilar solo durante 10 minutos.

9. Cerrar persianas y cortinas por la noche

Medidas para ahorrar en agua caliente

1. Usar sistemas de acumulación en lugar de instantáneos.

2. Aislar bien el depósito acumulador y las tuberías.

3. Racionalice el uso de agua caliente (no dejar grifos abiertos).

4. Ducharse en lugar de bañarse.

5. Evitar goteos y fugas de los grifos.

6. Use cabezales de ducha de bajo consumo.

7. Coloque reductores de caudal (aireadores) en los grifos.

8. Usar grifos reguladores de temperatura con termostato.

9. Agua de ducha entre 30º y 35º es suficiente.

10. Cambiar doble grifo (caliente y frío) por los de monomando.

Recomendaciones para reducir el gasto en iluminación

1. Aproveche la iluminación natural.

2. Utilice colores claros en los interiores.

3. No deje luces encendidas donde no se usen.

4. Reduzca al mínimo la iluminación ornamental.

5. Mantener limpias las lámparas.

6. Sustituya por bombillas led.

7. Dar iluminación localizada a las necesidades.

8. Coloque reguladores de intensidad luminosa.

Regrigeración del ambiente

1. Asesoramiento profesional en la compra del aire acondicionado.

2. Máximo a 25º.

3. No bajar el termostato más de lo normal para evitar exceso de enfriamiento.

4. Instalar toldos, cerrar persianas y correr cortinas para evitar el calor.

5. Por la noche, en verano, ventile cuando el aire es más fresco.

6. Un ventilador puede ser suficiente.

7. Evitar que el sol dé a los aparatos de refrigeración.

8. Colores claros para evitar más calor con los oscuros.

Recomendaciones de cara al uso de electrodomésticos

1. Utilizarlos a máxima capacidad (lavadora, lavavajillas, secadora...).

2. El frigorífico, cuanto más lleno está, menos consume.

3. Elegir TV, aparatos ofimáticos, ordenador o impresora que tengan etiquetado Energy Star.

4. Enchufe aparatos a una regleta con interruptor y apáguela cuando no los use. Así se evita el gasto fantasma del 'stand by'.

En vivienda nueva

1. Exigir certificado energético de clase A.

A la hora de utilizar el transporte

1. Evitar el coche privado, si no se puede, hacer conducción eficiente.

2. Sustituir coche por bici o caminar en trayectos cortos.

3. Buscar alternativas al coche privado.

4. Dar preferencia al transporte público.

En la oficina

1. Reutilizar las caras en blanco de los documentos impresos.

2. Fotocopie o imprima a doble cara.

3. Revisar textos en el ordenador antes de imprimirlos.

4. Reutilice los sobres para envíos internos.

5. Utilizar pizarras de tiza o rotulador en lugar de las de recambios de papel.

6. Evite el uso de papel gracias a la navegación en internet.

A pesar de que este campaña puede llegar a ser eficaz para reducir el consumo energético en los hogares de los españoles, algunas de estas recomendaciones resultan redundantes.

Especialmente en el apartado sobre el transporte, la primera medida aconseja evitar el uso del coche privado y, de la misma manera, el punto tres de la lista anima, de nuevo, a buscar alternativas al coche privado.

Por otro lado, el consejo número dos de este mismo apartado recomienda sustituir el coche por bici o caminar en trayectos cortos, y el último punto vuelve a subrayar la importancia de dar preferencia al transporte público.