12 trucos que te harán ser mejor que la mayoría en conversaciones informales

Si alguna vez has tenido la sensación de que has arruinado una conversación informal, CNBC Make It ha entrevistado a varios expertos sobre qué decir, qué preguntas hacer y qué errores clave evitar cuando te encuentras rodeado de personas que no son de círculo de confianza.

Estos expertos reunieron 12 consejos clave para no arruinar conversaciones y que destaques entre los demás.

Ni muy frío ni muy profundo

El entrenador de oratoria John Bowe explica que es probable que todas las conversaciones empiecen de forma ligera. Por ello, no hay que esforzarse en decir algo profundo o genial. Sirve con hablar sobre el entorno. Por ejemplo, frases como "¿Conoces a alguien de aquí?", "¿Qué te parece el lugar?" son maneras de continuar la conversación.

"No es probable que con estos comienzos te den el Pullitzer, pero tampoco significa que seas superficial o falso. Si tus palabras no son tremendamente originales, ¿qué importa?" explica Bowe.

Cambia las preguntas aburridas

Que una pregunta sea poco arriesgada no va de la mano con que sea aburrida. El profesor de psicología de la universidad de Chicago, Nicholas Epley, explica que hay formas sencillas para convertir preguntas sencillas en interesantes.

Algunos ejemplos son decir "cuéntame sobre tu familia" en lugar de "¿estás casado?".

Concéntrate en la otra persona

No hay que dejarse llevar por pensamientos intrusivos como si estaremos molestando o si le estaremos gustando o no a la otra persona, ya que nos pueden distraer. "Le has pedido a esta persona que te preste atención, ahora dale tú la tuya. Concéntrate en lo que está diciendo" dice Bowe.

Respuestas de apoyo

Matt Abrahams, profesor de la Universidad de Stanford y experto en comunicaciones afirma: "Las personas que son buenas usan respuestas de apoyo". Estas frases son aquellas que acompañan lo que la otra persona está contando, que demuestran que quieres saber más. No son respuestas que se centran en ti o tus experiencias.

Asiente

Ser bueno en una conversación informal está ligado con tener gran inteligencia emocional. Esto es propio de las personas con un coeficiente emocional alto. Abrahams explica que "las personas con mayor cociente emocional son más abiertas en su postura".

Igualar la energía del otro

Hay que ser capaces de leer el tono de una conversación y adaptarse a esa energía. Es una herramienta llamada reflejo. Para ponerla en práctica, hay que fijarse en el tono y la expresión facial de la otra persona.

Validar a la otra persona

Aunque no estés de acuerdo con lo que la otra persona, una conversación informal no es momento para soltar verdades duras. Haz que la otra persona se sienta escuchada y validada. Según Abrahams esto se logra haciéndoles más preguntas sobre ellos mismos.

Huir de temas controvertidos

Una conversación informal no es el momento adecuado para tratar temas de vital trascendencia. Política, las vacunas, el aborto... Son temas tabú en estas ocasiones. "Si más adelante te sientes atraído por estos temas, genial" comenta Bowe.

Preparar preguntas con antelación

SuChin Pak, periodista que ha entrevistado a caras conocidas como Oprah Winfrey o Britney Spears sugiere "tener siempre a mano preguntas que sean útiles para todos".

Además, desvela cuáles son sus preguntas preferidas para hacer a personas que conoces por primera vez: "¿Qué quieres que la gente obtenga de lo que haces?" y "¿Cómo empezaste a hacer (...)?"

Pedir consejo

Pedir consejo en lugar de recibir halagos es mejor recibido por las personas, según una serie de estudios de la Universidad de Harvard y la Universidad de Pensilvania. Esto nos lleva a pensar: "Fueron inteligentes al pedirme consejo porque yo soy inteligente".

No tiene por qué ser un tema profundo.

No interrumpir la conversación

"Primero esperar a que haya una pausa y luego, una vez que hayas captado la atención y hayas recibido una autorización no verbal, es tu oportunidad" explica Bowe. No hay que interrumpir una conversación ya que puede generarse una sensación de incomodidad.

Guarda tu teléfono

El móvil se ha convertido en una extensión más de nosotros y es poco habitual que no lo llevemos encima. Como los teléfonos nos notifican a menudo sobre temas que no son urgentes, puedes aprovechar a pasar un par de horas sin mirarlo. "Si estás hablando con alguien, habla con esa persona" concluye Bowe.