Sánchez niega que sus reuniones con colectivos sociales sean para presionar a Podemos

Sánchez ha dicho que el objetivo de estas reuniones es "trasladar la voluntad del PSOE" para abrir un diálogo con la sociedad civil sobre los ejes que presentó en su investidura y a partir de ahí "entre todos" construir un gobierno "progresista y abierto".

Además, ha negado que la meta de esta ronda de reuniones sea "presionar" a Unidas Podemos para que pacte un programa de gobierno pero renunciando a entrar en un ejecutivo de coalición.

"No se trata de presionar al resto de formaciones, sino de aplicarnos lo que estamos intentando decirles. Espero que todas las formaciones sean conscientes de que tiene que haber gobierno en España", ha dicho.

También ha recordado que él ya no es candidato a presidir el gobierno: "mi investidura no salió adelante porque distintas fuerzas parlamentarias no dieron su confianza y ahora es responsabilidad de todas las formaciones reflexionar sobre qué ocurrió".

Sánchez ha vuelto a apelar a construir un ejecutivo como se está haciendo en otros países europeos, como Dinamarca o Portugal: "en otras partes de Europa hay una fuerza gobernando con el apoyo de otras fuerzas de Europa".