Qué es la disfagia y cuáles son sus síntomas: así es vivir con esta enfermedad

Hoy es el Día Mundial de la Disfagia, la condición médica que causa dificultad para tragar alimentos sólidos y líquidos. Algunas personas incluso, sufren de arcadas o tos o se ahogan al intentar pasar la comida por la garganta. Otras, tienen la sensación de que se les atascada.

Un metaanálisis realizado en mayo de 2022 por científicos de Noruega y Suecia mostró que el 36,55% de los pacientes hospitalizados, un 42,5% en centros de rehabilitación y un 50,2% de ancianos de residencias sufren esta enfermedad. En España 2 millones de personas padecen disfagia, pero sólo se diagnostica el 10% de los casos de disfagia, por lo que el 90% restante no se alimenta adecuadamente, al no poder tragar, ya que no recibe ningún tipo de tratamiento

Sus causas son variadas, parten desde el envejecimiento progresivo de la población, a enfermedades neurodegenerativas, de cabeza o de cuello así como los cánceres y sus múltiples tratamientos, como la radioterapia, la quimioterapia (en menor medida) y la cirugía.

Tipos de disfagia

Existen dos tipos de esta enfermedad según dónde esté la dificultad para tragar:

Orofaríngea: Se origina en la zona de la faringe , complican el paso de los alimentos sólidos y líquidos desde el primer momento del proceso deglutorio . En los casos más graves, los pacientes podrían tener aspiración constante, es decir, que los alimentos vayan hacía la tráquea, atragantando al enfermo.

Se origina en la zona de la , complican el paso de los alimentos sólidos y líquidos desde el . En los casos más graves, los pacientes podrían tener aspiración constante, es decir, que los alimentos vayan hacía la tráquea, atragantando al enfermo. Esofágica: La persona sí es capaz de tragar los alimentos tanto sólido como líquidos, pero el problema está cuando los alimentos bajan por el esófago. En los casos más graves , podría haber vómito constante y provocar desnutrición.

¿Cuáles son sus síntomas?

Dificultades con la saliva, llegando a tener babeos

Ahogo o tos antes, durante o después de comer

Problemas para masticar

Es esencial que se reconozcan los síntomas para prevenir complicaciones más graves en el futuro. En este día mundial lo que se busca en aumentar la visibilidad y la concienciación sobre el impacto que tiene la disfagia en la calidad de vida de las personas que la sufren, así como de los métodos que existen para detectarla y poder aplicar el tratamiento oportuno.

¿Cómo se vive teniendo disfagia?

Desde hace un año muchos usuarios de la red social TikTok saben qué enfermedad es gracias a Nuria Jordá. A esta paciente le extirparon un tumor en la carótida en 2022 y después de la intervención se dio cuenta de que no podía tragar. Jordá sabía que había una enfermedad que causaba problemas a la hora de tragar porque su padre tuvo el mismo tumor hace 40 años, pero desconocía su nombre.

En sus vídeos explica cómo es afrontar la vida sufriendo esta enfermedad que, en principio, no tiene cura aunque sí se mejora con técnicas de deglución o reforzando la musculatura. La joven, de 20 años, ha tenido que cambiar su estilo de vida al completo en un año.

En esta época de catarros y resfriados, Nuria Jordá, nos explica cómo se vive esta situación siendo paciente de disfagia.