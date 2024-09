Qué es la bacteria Shigella, por la que Ángel Llàcer casi pierde la vida: síntomas y cómo se contagia

El actor y jurado de 'Tu cara me suena' Ángel Llàcer está atravesando uno de los peores momentos de su vida después de que una infección casi le provoca la muerte.

Tras meses alejado de la televisión y el teatro, Llácer ha reaparecido para contar la terrible experiencia que comenzó con un viaje a Vietnam. Allí, el director teatral se contagió de una peligrosa bacteria llamada Shigella, una infección que se transmite al ingerir comida o agua contaminadas por las heces de una persona contagiada o por contacto directo con un infectado.

Entre lágrimas, Llácer ha explicado en el programa de TV3 'Collapse' que lleva luchando meses contra esta enfermedad y ha relatado cómo empezó su calvario.

Contagiado en Vietnam

"Me voy a Vietnam de vacaciones y desoigo esas indicaciones de no beber cualquier agua o comer según dónde. Cuando paso a Tailandia, allí me pongo muy mal. Una doctora en Bangkok me pone unos antibióticos y estoy tres días en reposo y vuelvo a casa", explicaba el jurado de 'Tu cara me suena'.

Llácer cuenta que aunque se curó de la infección, al volver a España se dio cuenta de que la bacteria seguía en su organismo.

"El primer síntoma es dolor de barriga, diarreas muy fuertes y fiebre. Llego al hospital y me dan el alta. Al día siguiente estuve muy mal, volví y me ingresaron durante 10 días. Salí y yo pensaba que ya estaba curado y la bacteria estaba muerta", reconocía el actor.

Después de estas dolencias, el director teatral tuvo que volver al hospital porque tenía la pierna muy hinchada. A partir de ahí, le intervinieron dos veces y las operaciones le han dejado grandes cicatrices que le afectan a su movilidad.

"Era una operación complicada porque el gemelo estaba curado, pero la bacteria siguió subiendo y si entra en un órgano vital... se acabó. Me dijeron: 'O sales sin pierna o no sales'", contaba visiblemente compungido.

Qué es la bacteria Shigella

La bacteria Shigella puede ser potencialmente mortal en los casos más graves. Se trata de una infección intestinal causada por una familia de bacterias conocidas como 'Shigella'. La primera señal de alarma en una infección por Shigella es la diarrea, que suele tener sangre.

La Shigella puede ser muy contagiosa. La infección se produce cuando se entra en contacto o se ingieren pequeñas cantidades de bacterias de las heces de una persona infectada. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando los docentes o el personal de centros infantiles cambian los pañales a los niños y no se lavan bien las manos después. Una persona también puede contagiarse al beber agua o comer alimentos contaminados.

Según explican en 'Mayo Clinic', los casos leves desaparecen solos en una semana y en el caso de necesitar tratamiento, los médicos suelen recetar antibióticos.

Principales síntomas

Los síntomas de la enfermedad suelen aparecer dos días después de haber estado en contacto con la bacteria y son los siguientes: