Estos son los síntomas de la gripe intestinal en 2025: cuántos días puede durar

En las últimas semanas, no solo han aumentado los casos por infecciones respiratorias, como es lógico al llegar el invierno. En Navidad han acudido muchas personas a urgencias que presentaban vómitos, diarrea... Síntomas típicos de personas infectadas por gripe intestinal, un virus de carácter estacional.

También se conoce como norovirus

El norovirus puede afectar a personas de todos los grupos de edad y su carácter suele ser estacional, tiene su mayor pico de infección entre noviembre y abril, coincidiendo con el invierno.

Es una infección que afecta a los intestinos y suele provocar diarrea acuosa, dolor o calambres en el abdomen, vómitos y náuseas y, a veces, fiebre según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

Síntomas y forma de contagio

En cuanto a los síntomas, es una infección que provoca malestar general. Las personas infectadas notan debilidad, dolor de cabeza y pueden llegar a deshidratarse debido a la diarrea y los vómitos. Si bien, el período de incubación suele ser de entre 12 y 48 horas, por lo que una persona puede no tener síntomas nada más infectarse.

La gripe intestinal se contagia de una forma curiosa y poco habitual. "El contagio es vía oral y se transmite entre personas por contacto directo o, más comúnmente, a través de manos contaminadas y alimentos o agua que se han contaminado por las manos, heces o vómito de un infectado" según los expertos.

Por lo tanto, se aconseja mantener una buena y constante higiene de manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico, lavar bien las frutas y verduras o evitar compartir alimentos y objetos con otras personas. Además, también se recomienda a las personas que presenten síntomas, permanecer aisladas para evitar la propagación.

No tiene tratamiento específico

Una vez la persona se haya infectado, los médicos pueden pedir pruebas o exámenes físicos para confirmar el diagnóstico. No hay un tratamiento específico, más allá de una buena hidratación, ya que los antibióticos no sirven porque son para combatir las bacterias y no los virus, pero los expertos aseguran que en dos o tres días las personas se recuperan completamente.

A la gripe intestinal también se la conoce como virus de los cruceros, porque en 2023 se infectaron más de 500 pasajeros del crucero británico Aurora. En Estados Unidos, el norovirus provoca alrededor de 600-700 fallecidos al año.